Burne su reakcije na presudu Europskog suda za ljudska prava koji je kaznio Hrvatsku zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava u slučaju malene migrantice Madine Hussiny. Zbog smrti ove šestogodišnje djevojčice na pruzi - prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku, nevladine udruge traže ostavke ministra i ravnatelja policije. Pravobraniteljica poručuje: ovo je ozbiljna pljuska institucijama, a one pak, i dalje ne vide u čemu su pogriješile.

Presuda je sramota za Hrvatsku i za sve njezine građane, smatraju nevladine udruge koje se bave migrantima. Oštra je i pravobraniteljica. "Možemo reći da je to jedna pljuska Hrvatskoj i zapravo cijelom nizu institucija", smatra pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

"Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu danas bi Madina imala 10 godina", kazala je Sara Kekuš.

Kažu, izravne počinitelje se mora pronaći, ali i ne smije sva krivnja pasti samo na one najniže u hijerarhiji, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

"Tražimo smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline te načelnika Uprave za granicu Zorana Ničena. Od premijera Andreja Plenkovića tražimo i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, kao i državne tajnice Terezije Gras", dodaje Kekuš.

Ministar Božinović bio je jasan i rekao: "Ne namjeravam podnijeti ostavku".

Kaže, sustav je dobar i radi se prema zakonu. Iako su upute, pogotovo kada je riječ o postupanju prema ranjivim skupinama jasne, svaki dan 400 do 500 ljudi pokuša ilegalno prijeći granicu.

"Mislim da u takvim situacijama ne možemo i ne isključujemo mogućnost incidenata", kaže Božinović.

No incidenata je, kažu udruge, previše na što stalno bezuspješno ukazuju.

"Naše organizacije su zajedno do sada pobrojale oko 200-tinjak smrti izbjeglica na našim granicama. Procjenjuje se da se iz Hrvatske godišnje ilegalno protjera oko 25.000 ljudi", kažu iz udruge Are You Serious.

Na važnost korekcije cijelog sustava upozorava i pučka pravobraniteljica.

"Osim konkretnih službenika involviranih u ovaj slučaj imamo i šire pitanje potrebnih promjena sustava. Mislim da će biti itekako važno pratiti kako će RH primijeniti pravni standard iz ove presude", rekla je pravobraniteljica.

Svi one koji krše zakon, kaže Božinović, i bez Europskog suda mogu računati na sankcije.

"U posljednje vrijeme je policija neovisno provela 22 kriminalističa istraživanja protiv policijskih službenika", rekao je Božinović.

To očito nije dovoljno.

"Dok DORH odbacuje naše prijave ovo mučenje i ova protjerivanja s Hrvatske granice potvrdili su sudovi u Italiji, u Sloveniji i u Austriji", kažu iz udruge Are You Serious.

Presuda Europskog suda nadglasala je institucije mnogih institucija kojima se obitelj Hussiny u Hrvatskoj bezuspješno obratila za pomoć. Među njima i Ustavnog suda.

Ustavni sud Republike Hrvatske uvažava i prihvaća stajališta Europskog suda za ljudska prava iznijeta u njegovim konačnim odlukama te ih ugrađuje u svoje odluke i rješenja pa će tako biti i u konkretnom slučaju.

Odluke Europskog suda za ljudska prava ne mogu se shvaćati proizvoljno.

"Država je obvezana samim time što je ratificirala Europske konvencije i što je pod nadležnošću Europskog suda ujedni i na izvršavanje odluka Eu suda", rekla je Šimonović Einwalter.

Ovo nije jedini slučaj koji se protiv Hrvatske zbog migranata vodi pred međunarodnim sudovima.

"CMS trenutno uz ovaj ima još jedan slučaj mučenja izbjeglice unutar RH. Također smo podnijeli još jedan zahtjev. Još se vodi i od kolega iz Njemačke u slučaju SB protiv Hrvatske upravo za ilegalno protjerivanje", rekla je Antonia Pindulić iz CMS-a.

Hrvatska trenutačno pomno iščitava presudu. Na raspolaganju još ima jednu instancu - žalbu Velikom vijeću.

Na ostavku ravnatelja policije pozvali su i iz nereprezentativnog Sindikata policijskih službenika.

Smatraju da Nikola Milina nije dorastao toj funkciji te poručuju kako postoji nešto što se zove - moralna odgovornost.

