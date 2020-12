Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u srijedu je kazao kako se ne bi kladio da je bivši predstojnik premijerova ureda Tomislav Saucha odgovoran u aferi dnevnice zbog koje je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora.

Tomislav Saucha je u srijedu zbog lažiranja putnih naloga u aferi dnevnice nepravomoćno osuđen na tri godine, dok je njegova nekadašnja tajnica Sandra Zeljko dobila četiri i pol godine zatvora.

"Sjedio sam s tim čovjekom u Saboru i sjećam se kako smo ga kolega Bulj i ja kada je očuvao vladajuću većinu žestoko prozivali. I ovako mogu sad s nekim odmakom reći, iako to možda nije najpametnije, nisam siguran da je taj čovjek kriv. Neka institucije odrade svoje, ali ne bih se na to kladio", rekao je Nikola Grmoja na pitanje novinara kako komentira što je Saucha osuđen, a donedavno je u Hrvatskom saboru "držao ruku vladajućima".

"Ono što je napravio, što je u tom trenutku nekakvog straha i neizvjesnosti za svoju budućnost podržao vladajuću većinu nije najpametnije, a je li on odgovoran u toj aferi, ne bih se na to kladio", ustvrdio je Grmoja.

Njegov kolega Nino Raspudić ocijenio je da je Saucha možda osuđen i zato što više nije u Saboru i ne podržava većinu. "Da drži i sad, moguće da bi priča bila drugačija, uzevši u obzir iskustvo dosadašnje s pravosuđem", istaknuo je Raspudić.

Na pitanje kako komentira jučerašnju izjavu Dragana Kovačevića nakon što je izašao iz tromjesečnog istražnog zatvora u Remetincu, Grmoja kaže kako je zanimljivo da je prva Kovačevićeva izjava nakon puštanja na slobodu da ministar Ćorić nije odgovoran.

"Nadam se da se tu ne radi o nekakvom 'dealu', nadam se da nećemo ponovno gledati jednu situaciju u kojoj imamo suđenje koje traje desetak i više godina, bez stvarnog epiloga", istaknuo je Grmoja.

"A ono što mi, kao Most i ja osobno želimo - je iskorijeniti koliko god je moguće korupciju iz hrvatskog društva. To mogu samo neovisne institucije. I ja ponovno postavljam pitanje i vama medijima ovdje i hrvatskim građanima - kako je moguće da 10 godina Porezna uprava nije istraživala nesrazmjer imovine Dragana Kovačevića i gradonačelnika Velike Gorice (Dražena) Barišića. Ja mislim da je to ključno pitanje", poručio je Grmoja u parku Zrinjevac gdje je Most predstavio Zvonimira Troskota kao svog kandidata za gradonačelnika Zagreba.

Nakon izlaska iz tromjesečnog istražnog zatvora u utorak poslijepodne, bivši direktor Janafa i drugoosumnjičeni u aferi Janaf, Dragan Kovačević izjavio je kako nije ''ukrao niti jednu lipicu'' te da će na sudu dokazati svoju nevinost. Također, u utorak navečer pušten je iz istražnog zatvora u Remetincu suosumnjičeni u aferi Janaf Dražen Barišić, nakon što je podnio ostavku na dužnost gradonačelnika Velike Gorice.