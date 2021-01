Predsjednik Zoran Milanović odbio je sudjelovati u svečanom obilježavanju VRO Maslenica u Zadru jer su ondje bile osobe koje su nosile ustaška obilježja.

Kada je donio odluku da ne ide na obljetnicu, predsjednik Milanović nazvao je premijera Plenkovića.

"On me nazvao ujutro dok sam ja gledao kako sin završava jedan Lego. Nisam znao što je tako dramatično u 8 ujutro, onda sam shvatio da mi želi reći da su njegovi iz protokola vidjeli nekoga u majicama HOS-a. Nazvao sam ministra Banožića pitao ga o čemu se radi, on u tom trenutku toga nije bio svjestan da se tako nešto događa."

A onda je detaljno provjerio što je bilo, pa zaključio. "Komemoracija da. Provokacija ne. A provokacija ima koliko god hoćete. Nisam bio dolje ali ne djeluje mi da je to bilo tek spontano. Protiv isključivosti, a sa respektom za sve one koji su dali svoj život za RH, uključivši i pripadnike HOS-a", kazao je.

Predsjednikov stav je jasan. Sve je rekao kad ga se u Jasenovcu pitalo za spomen ploču poginulim članovima HOS-a. "A ne, to treba maknut, bacit negdje to nema veze s Domovinskim ratom", rekao je Milanović u travnju prošle godine. Po drugi put odlazi zbog HOS-ovih obilježja. Prvi put otišao je iz Okučana.

"Ako niste u stanju osigurati uvijete, ja u tome neću sudjelovati", rekao je Milanović u svibnju u Okučanima. A sada povlači konkretan potez. Prvi put kao vrhovni zapovijednik izdaje zapovijed načelniku Glavnog stožera i vojnim zapovjednicima da odu sa službenog protokola.

"Potpuno legitimno. On kao vrhovni zapovijednik ima pravo izdati takvu zapovijed. Jest da je to neuobičajeno, ali s obzirom da znamo njegove stavove moglo se pretpostaviti da će do toga i doći", rekao je Pavo Miljavac iz Hrvatskog generalskog zbora.

Politički se to različito tumači."Pa ne znam. Nisam imao vremena o tome razmišljati. Niti sam o tome razgovarao ni s njim ni s ministrom. To ima pravo kao vrhovni zapovijednik", rekao je Plenković.

Arsen Bauk iz SDP-a iščitao je predsjednikovu poruku. "Za toleriranje ovakvih obilježja vrijedi jasna njegova poruka koja nam je poznata. Prvo sapun onda parfem", kaže Bauk.

Suverenisti se ljute. "Tamo nisu bile ustaše. Tamo nije mogao vidjeti ustaško znakovlje. Tamo je mogao vidjeti hrvatske branitelje", kaže Željko Sačić.

HOS-ov grb registriran je u doba vlade Ivice Račana. Hrvatskoj danas, tvrdi Anka Mrak Taritaš, treba zakon. "Zakonom je jasno definirano tko nosi obilježja kakvu sankciju snosi. Pa tko voli nek izvoli", kaže Mrak Taritaš.

"Imao je SDP šanse i tada. I kada je Milanović bio premijer to mijenjati. Ono što smo mi napravili za razliku od drugih odgovorili smo tu temu", poručuje Plenković.

"Žao mi je da su to akademici koji su pola godine radili na tome nisu donijeli čisto jasan stav. U nekim momentima može. U nekim momentima ne može", poručuje Miljavac. A iza cijele ove priče naravno da se sumnja i u nešto drugo, jer izbori su pred vratima.

"Sad se ista stvar događa pred lokalne izbore uvijek lijeve opcije nameću ili korupciju ili ideološke podijele pred izbore - klasični

scenarij kao da imam deja vu", poručuje Plenković.

A Most vidi skretanje pozornosti s HDZ-ovih afera. "Smatram da bi svako potenciranje te teme bilo skretnje pažnje javnosti s onih ključnih problema iz ključnih afera u kojima svjedočimo društvu", poručuje Marija Selak Raspudić.

Predsjednik se samo oglasio priopćenjem. Idući tjedan mogao bi i pred kamere.

