U ovotjednom Razotkrivanju reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić je otišao na sam istok Hrvatske, u grad Vukovar. Proveo je dan sa saborskim zastupnikom i gradonačelnikom Vukovara, Ivanom Penavom.

Zašto ne može gledati Vatrene na velikom ekranu; kako ga opušta veslanje; je li raskid s HDZ-om bio lagan ili težak te doživljava li samog sebe kao preozbiljnu, možda i dosadnu osobu.

Sve je to otkrio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava reporteru Dnevnika Nove TV Hrvoju Krešiću.

Penava priznaje da nogometne utakmice ne prati jer su mu prestresne. Pogleda - reprizu. Na Krešićevo pitanje ima li života u Vukovaru, Penava sa smiješkom odgovara: "Tu smo". "Ima, uvijek je bilo i uvijek će ga biti, hvala Bogu", rekao je Penava.

Priznaje da se nekada i sam upita je li "previše tugaljiva priča na spomen Vukovara". "Ponekad me iznenadi količina tog tužnog narativa i zasmeta mi", rekao je Penava i dodao da kao pojedinci i narod trebamo dati na značenju. "Tragedija je tragedija, ali je Vukovar puno više u smislu ljubavi, hrabrosti", dodao je.

Penava, osim kada se bavi politikom - vesla. Tim se sportom bavi od svoje 13. godine. Iako mu je veslanje ljubav, to ipak nije bio razlog zašto je završio na Kineziološkom fakultetu. Priznaje da više voli trenirati sport, nego ga gledati i da mu veslanje pomaže da bude smireniji na poslu. "To mi je nužno kako bih imao glavu i rep", kazao je Penava.

Osvrnuo se i na odlazak iz HDZ-a. Kaže da je "relativno" ocijeniti da mu je odlazak bio lagan. "Bilo je lako kad si postavite neke ciljeve preko kojih ne možete preći. Morate u glavi raščistiti, a ja definitivno jesam", priznaje.

Kaže da je u prošlosti više čitao, pogotovo one knjige "koje su slale poruke dublje prirode". Volio je jako, kaže, autora Paula Coelha.

Ivan Penava za Dnevnik Nove TV: "Nema smisla pričati o nekakvim kolonama. To smo kao društvo nadišli"

Penava ima i pse. Kaže da je ispunio tu želju kada je stvorio dom sa svojom obitelji. Na pitanje je li lakše sa psima ili ljudima, Penava diplomatski sprema odgovor - "podjednako je lijepo i s jednima i drugima".

Priznaje da ga brinu klimatske promjene te da ljudi imaju doprinos u tome. Osvrnuo se i na uvođenje eura, oko čega je bio skeptičan. "Ja sam uvijek za to da se oslonimo na svoje snage", smatra Penava.

Zbog prebrze vožnje Penava ostao bez vozačke dozvole: "Vozio sam brže i kažnjen sam"

No, ipak ima štednju u eurima. "Prodali su mi priču. Lijevi političari ili lijevi mediji su to nametnuli - štediš u euru pa si licemjeran. Što to znači? Voliš Hrvatsku pa je ne bi trebao napustiti? To su takve nebuloze da je to strašno", zaključio je Penava.

Više o Ivanu Penavi pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.