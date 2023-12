Posljednje pripreme za doček Nove godine: Redovi ispred mesnica, cijene veće i do 55 posto

Posljednje su pripreme za sutrašnji doček Nove godine. Trgovi, tržnice, trgovine puni. Dok jedni uživaju, drugi će tek sutra kad je za većinu neradni dan.



No za dobar doček treba se opremiti pa se ispred mesnica čekalo u redovima. Cijene mesa veće i do 55 posto, no građani kažu, štedjet će dogodine.

Pročitajte i ovo Građani nezadovoljni U Novu godinu sa skupljim gorivom: Dnevnik Nove TV doznaje na što posebno treba paziti

Pripreme građana diljem Hrvatske su u jeku, a kako izgleda slavonski, dalmatinski ili zagrebački blagdanski stol pogledajte u videoprilogu.

