Nesretni 73-godišnjak bio je žrtva nesvakidašnje nezgode u četvrtak u novozagrebačkom Zapruđu kada je upao u šaht iz kojeg se sam nije mogao izvući. Tražio je pomoć vatrogasaca, ali nije im mogao objasniti gdje se nalazi. Priča ima sretan kraj, a što se sve događalo u tih pola sata, ispričao je za DNEVNIK.hr.

Slavko Gulin je u četvrtak nešto prije 19 sati u Zapruđu, u Adamičevoj ulici 4, upao u rupu od šahta na kojoj nije bilo poklopca. Srećom, imao je sa sobom mobitel s kojim je nazvao policiju koja je kontaktirala vatrogasce.

Ovaj 73-godišnjak je za DNEVNIK.hr ispričao da je htio prijeći put do tramvaja i tada je - upao u rupu iz koje nije mogao izaći. ''Čuo sam neke aute, i zvao sam upomoć, ali ma kakvi - nitko nije čuo. Nema ljudi okolo, nema nikoga'', prisjetio se Gulin.

Ta rupa bez poklopca, koja je za njega mogla biti kobna, nije bila označena. ''To nije nigdje obilježeno, samo neka trava. Mala je rupa, ne znam jel ima sedamdeset puta pedeset centimetara'', rekao je.

''Čujte, u toj rupi... Ne možete se pomaknuti, ne možete izaći, noge su mi visile vani u zraku. To je užas jedan. Sva sreća nije bilo vode unutra, ali kako sam se micao malo sam i kožu oderao na leđima, malo i kod oka. Ali nije to ništa strašno, znate. Samo mi je malo desna noga utrnula'', opisao je Gulin, koji je prošao samo s lakšim ozljedama.

Kako kaže, policija, vatrogasci i hitna su brzo došli. ''Svaka dečkima čast, našli su me preko mobitela i dignuli su me brzo'', rekao je Gulin.

Nakon što su ga uspješno izvukli, pregledan je u bolnici i ubrzo pušten kući. ''Ma, sitnice su vam to. Leđa me bole, kako sam bio stisnut... Boli me kost, stopalo, ja ne znam što je to... Snimili su oni sve'', opisao je Gulin. Nakon pregleda je sam taksijem otišao kući. ''Davali su mi kola hitne pomoći, ali rekao sam im da ne treba i došao taksijem doma'', ispričao nam je Gulin.

Ispred Velesajma ukradeno više tablica s automobila koji nisu registrirani u Zagrebu

Nesvakidašnja scena kod Splita: Automobil se nasukao na zaštitnu ogradu

Još uvijek mu nije jasno kako je uspio upasti u tu rupu. ''Ha čujte, noge su mi ostale gore, stražnjica dole, ruke tu, ali ne možete se okrenuti, mala je to i uska rupica. I nemrete i nemrete nikak' van'', čudi se i sam Gulin

Iako ima problema s tlakom, 73-godišnjak tvrdi da to nije bio uzrok njegovog pada. ''Ma ne ne, ja vam pijem tablete svako jutro i nemam problema, barem što se toga tiče'', tvrdi.

Iako kaže da mu nije ništa, ipak leži u krevetu, na sigurnom. ''Tu smo žena i ja'', rekao je o supruzi koju nije htio, kako kaže, zvati nakon pada da se ne uplaši. Srećom, uspješno je izvučen te se dan nakon pada svemu - smije.