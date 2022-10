Ravnateljica kninske bolnice Tatjana Šipalo Lilić naglasila je da je napad za svaku osudu.

Specijalizant radiologije u KB Dubrava Ante Kedžo u petak je brutalno napao, davio, srušio na pod te slomio ruku 55-godišnjoj medicinskoj sestri Renati Brkić, koja je jučer u Dnevniku Nove TV ispričala detalje stravičnog napada.

"Primio me za vrat i to krvnički i bacio me na pod. Tamo su bila dvojica naših očeva od pacijenata, koji su ga uhvatili i držali uza zid. I dalje je mlatarao nogama da se otme i da me i dalje udara. Dok su ga oni držali ja sam pobjegla unutra", opisala je te stravične trenutke medicinska sestra.

S obzirom da Kedžo, nije djelatnik KB Dubrava, već se tamo nalazi na obavljanju dijela specijalističkog usavršavanja iz Kliničke radiologije koji u svojoj matičnoj ustanovi Općoj i veteranskoj bolnici "Hrvatski ponos" iz Knina kontaktirali smo ravnateljicu kninske bolnice Tatjana Šipalo Lilić kako bismo saznali kakve daljnje korake će poduzeti.

"Takav čin svakako je za svaku osudu. Za sada sve informacije koje znamo su iz medija i nismo dobili nikakve službene obavijesti o cijelom tom slučaju koji se je dogodio te čim se oglase institucije - policija, Liječnička komora i kada oni poduzmu korake onda možemo i mi. Mi ćemo u svakom slučaju tražiti očitovanje o tom slučaju na što imamo pravo", rekla je ravnateljica, dodavši da od 2018. on radi kao specijalizant u KB Dubrava.