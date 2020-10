U obiteljskoj kući mladića koji je na Markovu trgu nastrijelio policajca i potom počinio samoubojstvo pronađene su dvije puške i više od 1100 komada streljiva. Gotovo sva kaznena djela, čak 98 posto, počinjena su upravo nelegalnim oružjem.

U domu u Kletištu, godinama je bilo najmanje tri duge cijevi, jedna je nažalost jučer upotrebljena na Markovom trgu. Ostale je policija sinoć iznijela iz obiteljske kuće pokojnog 22-godišnjaka u prisustvu njegova oca.

"Obavljene su pretrage doma i drugih prostorija koje koristi 59-godišnjak s područja Kutine, na adresi Kletište pronađene su dvije puške i 1159 komada streljiva“, kazala je Maja Blažević iz PU sisačko-moslavačke.

Nelegalno je posjedovano, pa je otac predan pritvorskom nadzorniku, ali nakon nekoliko sati pušten da se brani sa slobode.

Od 2007. policiji je predano 5000 komada oružja, 5 i pol milijuna komada streljiva i 5000 kilograma eksploziva.

Blažević vjeruje da je dvije trećine vraćeno. Ona preostala trećina treba nazvati broj 192 i uključiti se u akcije Zbogom oružje i Manje oružja, manje tragedija.

A što je s akcijom otkupljivanja?

"U jednom trenutku je egzistirala kao takva nakon isteka toga vremena je istekao otkup ali je procijenjeno da je ovaj način bolji“, kaže Marijan Nikolaus, voditelj protueksplozijske službe MUP-a.

Način bez mrkve i batine, neće dati željene rezultate.

Mrkva očito nije bila dovoljno velika, barem ne veća od puške, a nije ni trenutačna batina dovoljno dugačka jer iako sankcije za posjedovanje nelegalnog oružja više nisu prekršajne nego kaznene, kriminalce se ne zatvara, dobivaju uvjetne kazne. A zakon je za njih namjenio od 6 mjeseci do 3 godine zatvora.

"Pozivamo one koji su zaboravili ili koji se nisu riješili iz nekih drugih razloga, da izaberu alternativu umjesto da budu sankcionirani ako im se pronađe doma“, kaže Nikolaus.

Sankcionirat će ih, možda najteže, vlastita djeca, ako im ga pronađu doma i upotrijebe ga na najneprihvatljiviji mogući način.

Milina: "Još se ne tko je bio meta"

Osim ilegalnog oružja u jučerašnjoj priči puno je neodgovorenih pitanja. Svakako jedno od glavnih je odakle mladiću oružje, tko je zapravo bio meta njegovog napada, o svemu tome reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s glavnim ravnateljem policije Nikolom Milinom.

S obzirom na to da je opsežna istraga u tijeku Milina nije mogao otkrivati detalje, no kazao je kako se za sad ne može povezati da je mladić pušku uzeo s mjesta u obiteljskoj kući u kojoj je pretresom pronađena veća količina oružja i streljiva. Također ne zna se još niti motiv napada kao ni tko je bio meta.

"Za sada ne možemo povezati da je došao zbog osobnog obračuna s policijskim službenikom, ali niti da je bilo koja druga određena osoba trebala biti meta", rekao je Milina.

Policija je utvrdila trase kretanja 22-godišnjaka prije napada, no još se utvrđuju točke pa ni o tome ravnatelj policije nije mogao govoriti.

Na Markovom trgu novi je režim kretanja, to jest, metalne ograde mogu zaobići samo zaposlenici i stanari, te posjetitelji ako je u pitanju vjersko okupljanje, no turistima će do daljnjega biti nedostupan.

"Ovo će trajati dok se ne nađu trajnija sigurnosna rješenja", rekao je Milina.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr