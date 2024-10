Deportirat će zločinca koji je civilu odsjekao ruku jer se rukovao s Tuđmanom. Sin žrtve: "Ne možemo dobiti odgovor na pitanje koje nas razdire..."

Sada je službeno: monstruozni ratni zločinac iz Petrinje, Jugoslav Vidić, bit će deportiran iz SAD-a.

"On se sada vjerojatno suočio s gubitkom svega što smo mi izgubili '91. Njegova obitelj je u SAD-u, gubitak imovine, gubitak uobičajenog načina života, ja vjerujem da se njemu urušio taj cijeli svijet koji je on gradio, lažni taj život", smatra Tomislav Komes, sin ubijenog Stjepana Komesa.



Do početka 2026. godine Vidić će biti iza rešetaka američkog zatvora, a onda ga čeka deportacija. Da bi dobio državljanstvo, lagao je kako s Domovinskim ratom nema veze.



U stvarnosti, Jugoslav Vidić osuđen je na 20 godina zatvora. 1991. godine odsjekao je ruku Stjepanu Komesu samo zato što ga je vidio kako se rukuje s predsjednikom Tuđmanom. Iduće godine živote Stjepanove obitelji je obilježila potraga, najprije za njegovim tijelom, a onda i za ubojicom čiju deportaciju sada čekaju.

"Radi se trenutno o osobi bez državljanstva koji uz aktivnu legitimaciju RH za njegovo izručenje ne bi trebalo biti nikakvih problema. Izručenje njegovo, pristanak na izručenje je dio nagodbe koju je on sklopio", objašnjava Tomislav Komes.



Zaseban je to postupak, upozoravaju u ministarstvu pravosuđa, na kojem i dalje rade.

"Nije donesena odluka o njegovoj deportaciji, kažem mi i dalje radimo i surađujemo s njegovim kolegama, nadamo se da će biti izručen nama, a ne deportiran u Srbiju", rekao j Ivan Crnčec, državni tajnik u ministarstvu pravosuđa.



S obzirom na to da je Vidiću suđeno u odsutnosti, cijelo suđenje moglo bi biti ponovljeno.



"Nemam potrebu bilo kakve komunikacije s tom osobom. Da li će se nešto do izručenja promijenit, možda i hoće. Sad sam i dalje iskreno pola-pola. Ne mislim da mogu dobit nekakav suvisao odgovor na ono pitanje, a to je ono što nas sve još razdrire, a to je zašto? I zašto na takav način?", priznaje sin Tomislav.



Jugoslav Vidić bi možda i danas živio lagodnim životom u saveznoj državi Ohio da Komesu nije stigla anonimna poruka sa svim informacijama. Osoba koja ju je poslala samo je kratko rekla da je motiv strah.

Pročitajte i ovo Pad temperatura Ledeni val stiže u Hrvatsku. Očekuje se drastična promjena, moguć je i snijeg

Pročitajte i ovo Vatrogasci objavili fotke FOTO Nestvarne scene na A3: Nećete vjerovati što su učinili tamburaši nakon prevrtanja velikog šlepera

Pročitajte i ovo Među ozlijeđenima i djeca VIDEO Stravični lančani sudar 20-ak vozila: Auti se zapalili, ljudi izgubili živote u buktinji