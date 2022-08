160. je dan rata u Ukrajini. Rusi nastavljaju s granatiranjem, pogođen je autobus s izbjeglicama. Istovremeno, Ukrajina istražuje više od 700 slučajeva izdaje.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

08:13 Sjedinjene Države najavile su u ponedjeljak novu pošiljku oružja za ukrajinske snage koje se bore protiv Rusije.

Novi paket od 550 milijuna dolara "uključivat će više streljiva za napredne raketne sustave visoke mobilnosti inače poznate kao HIMARS, kao i streljiva za topništvo", rekao je novinarima glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby.

Pomoć uključuje 75.000 metaka topničkog streljiva od 155 mm, navodi se u priopćenju Pentagona.

07:44 Ukrajinska služba državne sigurnosti istražuje 752 slučaja izdaje i suradnje s ruskom stranom. Prema agenciji, najveći broj slučajeva dokumentiran je u regijama Luhansk, Doneck, Zaporižja i Herson.

⚡️ SBU: Ukraine investigates 752 cases of treason, collaboration.



Ukraine’s Security Service reported that, as of Aug. 1, the greatest amount of cases of treason and collaborationism have been opened in Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, and Kherson oblasts.