Netko za lov, netko za sport, a netko traži dozvolu za oružje zbog vlastite sigurnosti. Podaci MUP-a govore da prodaja pištolja raste, a prošle godine je 750 pištolja registrirano za samoobranu. A dozvolu za to, izvještava reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović, nije jednostavno dobiti.

Lovci znaju rukovati vatrenim oružjem. Za dozvolu moraju pohađati 125 sati tečaja, položiti lovački ispit i proći liječnički pregled. I naravno - moraju biti punoljetni.

"Propisano je pravilnikom što je to lovačko oružje koje možete kupiti i ograničenja broja nema, naravno, ograničenje je financijsko jer, na kraju krajeva, ta priča košta", navodi predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Ivica Budor.

Dozvolu mogu dobiti samo za lovačko oružje.

"I policijske i naša statistika govori u prilog tome da ljudi koji imaju registrirano i legalno oružje - gotovo da nema incidenata i zloupotrebe, veliki problem je oružje koje nije registrirano, koje je ilegalno, koje ljudi drže na crno", dodaje.



Lani su, prema podacima MUP-a, građani kupili 432 komada pištolja, ove godine dosad 230 komada. Mogu se registrirati za lov, sport ili samoobranu.

Dozvola za samoobranu se teško dobiva

U praksi, dozvola za samoobranu teško se dobiva, objašnjava vještak za vatreno oružje Dubravko Gvozdanović.



"Vi možete podnijeti zahtjev za ishodovanje odobrenja za nabavu oružja u svrhu samoobrane, no to ne znači da ćete ga dobiti, jer pritom morate priložiti dokaz da je vama oružje uistinu potrebno u svrhu samoobrane, odnosno da je vaša osobna sigurnost ugrožena u tolikoj mjeri da vam je oružje potrebno", navodi.



A za samoobranu, prošle su godine građani registrirali 749 komada oružja, do svibnja ove godine 251 komad. Općenito, broj registriranog oružja ove godine je 1873 komada. Prošle je bilo 4167, a pretprošle 3878.

Liječnici znaju tko ima oružje

Kad vidi znak pištolja u kartonu pacijenta, liječnik obiteljske medicine Milan Mazalin zna da ispred sebe ima vlasnika oružja. Od 2000 pacijenata, njih 35 ima oružje.



"U slučaju da je došlo do narušavanja odnosno promjene zdravstvenog stanja, a koje bi se mogle odraziti u smislu nekakvih nesposobnosti korištenja oružja, mi smo dužni obavijestiti MUP preko tog našeg sustava", navodi.



Neke je prijavio da nisu više sposobni za oružje. Problem mu je i što su liječnici prepušteni sami sebi u procjeni zbog nejasnih pravilnika, poput prekomjerne tjelesne težine koja je jedan od ograničenja za ishodovanje dozvole.



"Gdje je sad ta granica, koje su to kile, tko ih određuje, temeljem čega ću ja procijeniti da je netko predebeo, da ne može koristiti oružje ili je samo punašan pa ipak može?", pita se Mazalin.



Uvid u stanje svakog pacijenta, kaže, ne može imati.

