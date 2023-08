Dnevnik Nove TV istražio kakve su cijene najma stanova, ponegdje su nadrealne, no ima i jedna dobra vijest

Studentica 4. godine prava, ovo je ljeto ranije našla stan. Ništa nije prepustila slučaju nego agenciji.

"Znam da se puno mojih prijatelja znalo po šest mjeseci mučiti s pronalaskom stana. Stan konkretno plaćam 650 eura, mogu si to priuštiti zahvaljujući roditeljima", priznaje Laura.

Laurina cijena smještaja tipična je za mali stan u središtu Zagreba, no raspon je veliki, uvjerila se i ekipa Dnevnika Nove TV. "Stanovi koje sam našla kreću se od 450 s režijama do 2500 eura bez režija, ipak najveći broj stanova košta od 500 do 800 eura", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.

U Osijeku je to od 250 do 650, u Splitu i Dubrovniku od 500 do 850, a u Rijeci se najveći broj stanova kreće od 350 do 800 eura. Sve je to od 10 do 30 posto više nego lani ili prije korone. No ima i jedna dobra vijest.

Rast cijene najma stanova, ilustracija - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Zadnjih nekoliko mjeseci nije bilo većih oscilacija u cijenama najma, dakle, kao što je slično u tržištu nekretnina, cijena kvadrata je sad stabilna, pa bi mogla reći da je stabilna i cijena najma. Rekla bih da će prije ići dolje nego gore", smatra Jasminka Biliškov, direktorica agencije za nekretnine u Splitu.

Pročitajte i ovo Kineska dinastija Ming Pokušali preprodavati ukradenu vazu vrijednu dva milijuna eura, ali nisu očekivali jedan potez policije

U Zagrebu gdje najviše studenata i inače traži stan ove je godine bez doma ostalo njih više od 3000 tisuće. "Stanova je puno manje, ali su cijene puno veće nego prije korone. Mogu vam reći da mi smo nekad imali sigurno po 20 – 30 stanova iste sobnosti. Sad se to sve svodi na tri do četiri stana u ponudi", kazala je Anastazija Darijević, direktorica agencije za nekretnine u Zagrebu.

Pročitajte i ovo POTRAGA ZA UBOJICOM Reporterka Dnevnika Nove TV iz Atene o istrazi ubojstva navijača AEK-a: "Pojavila se još jedna snimka, čini se da prikazuje trenutak smrtonosnog uboda"

Studentski je život tako od skupog za mnoge postao i preskup. "Knjige me mjesečno izađu od 30 do 60 eura, a što se tiče hrane, mogla bih reći da me neki prosječni mjesečni iznos dođe oko 200 eura, ali naravno, tu je i menza koja je nama svima studentima super. Režije su oko 150 eura", kazala je Laura.



Uz smještaj prosječni student mjesečno treba bar još 400 eura za sve potrebe i to bez izlazaka i kavica, bez kojih je studentski život teško zamisliti.

Više o cijeni najma pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.