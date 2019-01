Do kraja tjedna raspetljat će se čvor oko prodaje borbenih aviona Hrvatskoj. Stižu Izraelci, kako bi se kupcima ispričali, ali i objasnili zašto nisu u mogućnosti realizirati za Hrvatsku, najveći vojni posao. Nitko zasada ne otkriva detalje neugodnih razgovora.

Od prodaje borbenih lovaca - neće biti ništa. Izraelci stižu kako bi hrvatskoj strani, kao kupcu, objavili da ugovor ne mogu izrealizirati.

Dva dana uoči dolaska izraelske delegacije u MInistarstvu obrane zakopčani su do grla. Bilateralne razgovore trebali bi voditi ministar obrane sa svojim suradnicima. Odlasci u Vladu i Ured predsjednice, u kojem kažu da su za posjet Izraelaca doznali od medija, zasad nisu predviđeni. Ministar Krstičević, ali i Vlada koja se prije 9 mjeseci odlučila za F-16, očekuju dodatna objašnjenja.

Bivši zapovjednik ratnog zrakoplovstva ovakav epilog nije očekivao.

"Oni će se sad nama ispričati. Naravno, nismo mi krivi, njihova je krivica, tako da će odnosi biti još bolji. Nemamo se mi sad što ljutiti na Izraelce, ispalo je kako je ispalo", rekao je umirovljeni general Josip Štimac.

Krstičevićev dobar posao u Izraelu ovisio je o SAD-u, koji je pristao na prodaju zrakoplova, ali onakvih kakve je od njih i dobio! Bez naknadno ugrađene opreme.

"Sjedinjene Države već dvije godine dosljedno napominju da su to naši tehnički zahtjevi. Svi su već trebali znati da su to naši zahtjevi. Iznenađuje me što je došlo do usporavanja procesa. Mi smo svi saveznici i trebamo naći put da se to riješi", rekao je Robert Kohorst, američki ambasador u Hrvatskoj.

Imali smo sva odobrenja

Krstičević je, potvrđeno nam je, krajem prošlog tjedna razgovarao s Kohorstom. Nijedna strana ne otkriva na čiju inicijativu je došlo do susreta.

"Meni u ovom procesu nije bilo ništa sumnjivo. To je moje subjektivno mišljenje, a prilično sam informirana. Ne bih ni u koga uprla prstom, stojim kod toga da smo mi kolateralna žrtva bezobzirnih, velikih i gramzljivih!", rekla je Željka Antunović, bivša ministrica obrane.

SAD je nakon svega Hrvatskoj spreman ponuditi alternativno rješenje. Naši sugovornici kažu da se vrijeme ne smije gubiti. "Ako se želi zadržati zrakoplovstvo - krenuti hitno u nove akcije"", napomenula je Antunović.

Odluči li se država nakon poništenja natječaja za novi, značit će to i nove ponude. I sve kreće ispočetka.

