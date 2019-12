Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-ovac Ranko Ostojić izjavio je u srijedu da je od Ministarstva unutarnjih poslova zatražio očitovanje i argumente o tome što se dogodilo vezano uz vijest o nezakonitom deportiranju dvojice nigerijskih studenata u BiH.

Ostojić je rekao kako je obavijestio MUP da je Odbor spreman doći u neposredni nadzor i uvjeriti se što se dogodilo, dodavši da "neće trčati kroz grmlje kao predsjednica, nego ćemo pripremiti ozbiljne zahtjeve da provjerimo jesu li istinite određene činjenice i da se na terenu u to uvjerimo“.

"Vijest potiče sumnju na mogućnost da je istina ono što stalno govorimo, da se obeshrabrivanje i odvraćanje događa u dubini teritorija i da ljudi koji dođu na sportska natjecanja riskiraju da mogu možda biti ubačeni u kombi i vraćeni nazad u BiH. No, suzdržao bih se od komentara dok ne dobijemo očitovanje MUP-a", kazao je Ostojić.

Ni na današnjoj sjednici Odbora neće biti doneseni zaključci o situaciji na granici i Schengenu, što nisu uspjeli učiniti na prošloj sjednici jer su vladajući srušili kvorum, a Ostojić vjeruje da će i dalje biti razilaženja.

Između vladajućih i opozicije postoji razlika u gledanju na pitanje migranata, ocijenio je, naglasivši da on prioritet daje ljudskim pravima, uz sve poteškoće koje imamo.

"Granica se može čuvati na više načina. Neki to rade sa žicom, ali žica nikada nikoga nije zaustavila nego su zaustavili represivni zakoni, poput onih u Mađarskoj gdje se dobije tri godine zatvora za prelazak preko žice, a pet godina ako je oštetite. Istina je da imamo jako dugu granicu s BiH i veliki priljev migranata, pa Hrvatska treba od Europske unije tražiti jedinstveno postupanje", poručio je Ostojić.

On smatra da EU zatvara oči, a Frontex, koji ima i ured za ljudska prava, ne dolazi u Hrvatsku i ne provjerava što se događa. "Europa se očito prešutno slaže s ovakvim načinom. koji služi isključivo usporavanju migranata, i ne čini apsolutno ništa, čak i hvali ovakvu vrstu postupanja jer ako netko 40 puta pređe granicu to znači da ste ga vratili na isto mjesto", kazao je Ostojić.

Državni tajnik MUP-a Žarko Katić nije htio komentirati slučaj nigerijskih studenata, nego je novinare uputio na službeno priopćenje Ministarstva, a stav o tome nisu htjeli iznositi ni HDZ-ovi Miroslav Tuđman i Ante Sanader.

Oporbeni članovi Odbora slučaj su nazvali sramotom.

"Ako je to istina da se to dogodilo dvojici sveučilištaraca, koji su došli zastupati svoju zemlju. onda je to velika sramota. Prošli tjedan nam je državna tajnica u MUP-u Terezija Gras negirala da se događaju bilo kakvi incidenti, a pučka pravobraniteljica Lora Vidović argumentirano dokazivala da to nije baš tako", rekla je Mostova Ines Strenja.

Apelirala je da ne zaboravimo na humanost.

"Situacija u Vučjaku je katastrofalna, ali ne može Hrvatska jedina braniti Europu, pod cijenu svog Schengena. Imate i Grčku, koja je zemlja Schengena. Što se događa tamo? Nema te cijene koju mi moramo platiti da bi izgubili svoju humanost. Kada imate situaciju da su ljudi gladni i da ih se hvata po šumama kao životinje i postupa prema njima nehumano, mislim da ne smijemo više zatvarati oči. Hrvatska granica se treba sačuvati na drugi način", smatra Strenja.

Slučaj je sramotnim ocijenio i bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, koji poziva da se utvrdi je li to istina.

Jagić: "Nema teorije..."

"Po meni nema teorije da bilo koga nađu u Zagrebu, stave ga u maricu i odvedu u BiH", rekao je za N1 Dubravko Jagić iz Sindikata policije, komentirajući slučaj studenata iz Nigerije, koji su iz Zagreba završili u izbjegličkom kampu u BiH.

"Jesu li krijumčari sudjelovali u tome, ne želim pričati. Što se tiče humanosti, znamo kako stvari stoje. To da bi mi takve stvari radili, doslovce nekoga uhitili, bacili u maricu i odvezli do Bosne iz Zagreba - nema šanse", rekao je Jagić. (D.I./Hina)