Započeli radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici, pripremite se na gužve: Ovo su detalji i obilazni pravci

Uređuje se južni kolnik Branimirove ulice, na dijelu od Štefanovečke do Osječke. Radovi će trajati do 4. rujna, do četiri sata.

Iz Grada Zagreba su objavili obilazne pravce:

Čulinečka – Platana – Južna – ul. Kneza Branimira – Osječka

Vukomerečka cesta – Resnički put - Trnava - Čulinečka cesta

"Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu", priopćili su iz Grada.