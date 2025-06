Uz visoke cijene apartmana posjetitelji s pravom imaju neke uvjete. Ako ga platiš i po 200 eura na dan, očekuješ barem da se možeš u miru kupati. No, ne i u Hrvatskoj.

Kožino i Petrčane u kaosu su aglomeracije! Drugu godinu zaredom iznajmljivači turistima dobrodošlicu žele uz oblake prašine i buku strojeva. I pitaju se samo jedno: Dokad?

"Sve je normalno šta nije normalno. Kakvi radovi sad u srcu sezone? To je trebalo zimi, snijega nema, a ne sad kad je turistička sezona u samoj žiži“, rekao je Muhamed koji je u Petrčane došao iz Cazina. Apartman po danu plaća 100 eura – da bi slušao buku. "Ali to je normalno, to je Europska unija, kaže u šali.

Neki od turista su se žalili da im je sezona, drugu godinu zaredom, izgubljena.

Do kad će i oni i turisti morati trpjeti buku i nadzire li se kraj projekta, pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Sanje Jurišić.