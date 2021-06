Bez struje, gladan, bolestan i sam. Tako u Čemincu kod Osijeka živi 63-godišnji Radovan Groš.

Radovan Groš (63) za odlazak u braniteljsku mirovinu treba čekati još godinu dana. A kako će mirovinu dočekati ni sam ne zna.

''Došlo je vrijeme da više nemam izlaza. Razbolio sam se, u godinama sam, proživio sam rat. Unazad tri godine me snašlo sve gadno. Napustila su me djeca i žena, otišli su u Njemačku, ostao sam sam'', počeo nam je kroz suze Radovan govoriti o problemima u kojima se našao.

Danima bez hrane

Živi od 800 kuna mjesečno, a posljednjih nekoliko tjedana i u mraku jer mu je zbog duga isključena struja.

''S tih 800 kuna se zadužim i prije nego ih dobijem. Nemam za režije. Bez struje sam, bez tople vode, ne mogu se kupati, nemam plin. Ne mogu si skuhati jer ni šporet više ne radi, a nemam ni što. Umirem od gladi'', kaže.

Već danima nije ništa jeo. Više je gladan nego sit, a od svojih primanja jedva si može kupiti kruh. ''Nekad skupim nekako 20 kuna pa si kupim onaj kruh za svinje i malo to proberem'', govori tiho.

Radovan živi u kući u Čemincu koju je naslijedio od oca, ali koliko će još dugo tamo moći biti, kaže, ne zna.

''Otac je za to dignuo kredit i stavio pod hipoteku. To će mi isto sad oduzeti jer ja to ne mogu platiti, nemam otkuda'', rekao nam je. Ponekad dobije jednokratnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, no to mu nije dovoljno da bi platio režije.

''Pokušavam rješavat struju. Ne mogu više niti od njih (CZS-a, op.a.) tražiti'', ispričao je.

O jednome mu je ipak posebno mu teško govoriti – obitelji. U Njemačkoj živi njegov sin i 19-godišnje blizanke s majkom, s kojom više nije u braku. Kćerkama, priča Radovan, teško pada čuti kako on živi.

''Kažu mi: 'Tata, ja bih ti poslala, ali nemam, dobijem džeparac i to je. Da radim ja bih ti dala'. Kažu mi da im je žao. Jednom su u Njemačkoj skupljale boce i poslale mi 30 eura'', potreseno govori Radovan.

Vodu za tuširanje grije na suncu

Radio je kao vozač, a radio bi i danas bilo šta kako bi zaradio za pristojan život, ali bolest ne pita. Teško se kreće zbog šipke u nozi, a zbog snažnih vrtoglavica ne može dugo niti biti na nogama. Kaže da mu se stanje jako pogoršalo nakon što je ostao sam, a lijekove koji su mu potrebni si ne može uvijek niti priuštiti.

''Nekada sam bio gazda, imao sam i svoj kamion. Pijem vodu da preživim, a kad se moram okupati grijem ju na suncu. Ako ga ima'', govori nam.

Od koga tražiti pomoć, kaže, više ne zna ni sam. Javio se i Crvenom križu u Belom Manastiru no oni su mu, kaže, rekli da mu trenutno ne mogu pomoći.

Centar ne otkriva detalje

Zašto Radovan živi u ovakvim uvjetima pokušali smo doznati od nadležnog Centra za socijalnu skrb, no oni nam nisu mogli otkriti detalje pozivajući se na zaštitu osobnih podataka korisnika.

A on se nada da neće ostati zaboravljen u mraku, da će dočekati dan kada će ponovno živjeti dostojanstveno, onako kako čovjek i zaslužuje.