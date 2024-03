Obavite kupovinu na vrijeme: Provjerili smo koje su trgovine otvorene ove nedjelje

Provjerili smo radno vrijeme trgovina i šoping-centara koji ove nedjelje, 17. ožujka neće zatvorili svoja vrata.

Spar - radno vrijeme

Ove nedjelje radit će ukupno 39 Sparovih trgovina. Najviše će ih biti otvoreno u Zagrebu, dok će najmanje jedna trgovina biti otvorena i u Rijeci, Karlovcu, Osijeku, Vukovaru, Đakovu, Našicama i Splitu. Na kojim adresama, provjerite na interaktivnoj karti.

Radno vrijeme Foto: Screenshot

Konzum - radno vrijeme

Ova će nedjelja biti radna i za brojne Konzumove trgovine. Radit će ih više od 100, a na kojim adresama, provjerite ovdje.

Radno vrijeme Foto: Screenshot

Lidl - radno vrijeme

U nedjelju će biti otvorene i brojne Lidlove trgovine.

U Zagrebu će raditi Lidlove trgovine u Prečkom (Slavenskog 1) i na adresi Radnička cesta 232, u Splitu poslovnica Mejaši (Vukovarska ulica 190), u Rijeci trgovina Škurinje (Osječka 67a), a u Osijeku (J. J. Strossmayera 350).

Što se tiče ostalih gradova, evo koje će poslovnice u nedjelju biti otvorene za građane: Jastrebarsko (dr. Franje Tuđmana 30), Zabok (Ulica Josipa Broza Tita 17), Zaprešić (Ulica kardinala Alojzija Stepinca 64), Sisak (Zagrebačka ulica 49f), Petrinja (Sisačka ulica 1a), Sveta Nedelja (Vojvodići 1), Sesvete Kobiljak (Kobiljačka cesta 54), Velika Gorica (Ulica kneza Ljudevita Posavskog 55), Osijek (J. J. Strossmayera 350), Čakovec (Športska 7), Varaždin (Optujska ulica br.74), Slavonski Brod (Trg hrvatskog proljeća 9), Županja (Vinkovačka 2a), Valpovo (Bizovačka 1), Vinkovci (Duga ulica 111), Koprivnica (Križevačka ulica 21), Kutina (Kralja Petra Krešimira IV), Nova Gradiška (Svačićeva 11), Našice (J. J. Strossmayera 89), Đurđevac (Ulica grada Vukovara 11), Beli Manastir (Kralja Tomislava 48), Donji Miholjac (Vukovarska ulica 32), Ivanec (Ivana Gorana Kovačića 18), Slatina (Ulica Kralja Zvonimira 14), Daruvar (Trg križnog puta 5), Vrbovec (Zagrebačka ulica 10), Virovitica (Ulica Stjepana Radića 68), Požega (Industrijska ulica 16a), Križevci (Ulica Nikole Tesle 2), Vukovar (Priljevo 30a), Novska (Zagrebačka 51), Ivanić Grad (Majdekova ulica 47), Đakovo (Ulica Bana Jelačića 41), Krapina (Ulica Frana Galovića 7/a), Bjelovar (Slavonska cesta 12) i Novi Marof (Grana 150/4).

Više o radnom vremenu doznajte na internetskoj stranici trgovca.

Kaufland - radno vrijeme

Sve Kauflandove trgovine 17. ožujka bit će zatvorene.

Studenac - radno vrijeme

Veliki broj poslovnica Studenca ove će nedjelje biti otvoren, a o kojima se točno radi, provjerite na karti.

Studenac radno vrijeme Foto: Screenshot

Plodine - radno vrijeme

U nedjelju će biti otvoreno više od 100 poslovnica Plodina, a detalje doznajte ovdje.

Plodine radno vrijeme Foto: Screenshot

Cit Center one - radno vrijeme

City Center one West neće raditi 17. ožujka, ali otvoren će biti City Center one East. Splitski City Center one neće raditi.

Arena centar, Avenue Mall, Mall Osijek

Trgovine Arena Centra u Zagrebu u ožujku neće raditi, kao ni Avenue Mall Zagreb te Mall Osijek.

Trgovački centri Supernova, njih 15 diljem Hrvatske, ove nedjelje neće raditi.

Riječki trgovački centri

Tower Center Rijeka također je zatvoren u nedjelju. ZTC Rijeka 17. ožujka je zatvoren, a prva radna nedjelja ovog centra bit će 21. travnja.

Portanova - radno vrijeme

Portanova u Osijeku radit će ove nedjelje od 9 do 21 sat.