Pogledajte kako rade trgovine ove nedjelje: Otvoreni su i neki šoping-centri

Provjerili smo kako će raditi trgovine ove nedjelje, 12. svibnja.

Lidl

Ove nedjelje samo će neke Lidlove trgovine raditi. Bit će otvoreno sedam poslovnica u Zagrebu i dvije u Rijeci, a ovo je popis ostalih otvorenih trgovina:

Čakovec, Športska 7

Osijek - Retfala, J. J. Strossmayera 350

Sesvete - Kobiljačka

Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća 9

Split - Mejaši, Vukovarska ulica 190

Sveta Nedelja, Vojvodići 1

Varaždin - Optujska, Optujska ulica 72G

Velika Gorica, Ulica kneza Lj. Posavskog 55

Radno vrijeme trgovina provjerite na tražilici trgovina.

Eurospin

Neke od Eurospinovih trgovina otvorene su ove nedjelje, a koje su to provjerite u nastavku.

Samobor, Ulica hrvatskih branitelja 2 (8:00-20:00)

Požega, Zagrebačka 52 (9:00-19:00)

Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A (8:00-20:00)

Čakovec, Obrtnička ulica 2 (8:00-20:00)

Zagreb Dubec, Zagrebačka cesta 162A (8:00-20:00)

Koprivnica, Ulica Mihovila P. Miškine 5 (8:00-20:00)

Sisak, Zagrebačka ul. 49G (9:00-18:00)

Viškovo, Ulica Furićevo 20 (8:00-21:00)

Đakovo, STOP SHOP (8:00-21:00)

Konzum

Detaljan pregled Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje pronađite na lokatoru ovog trgovačkog lanca.

Plodine

Ove nedjelje otvoreno je 16 poslovnica Plodina, a koje su to točno te njihovo radno vrijeme provjerite OVDJE.

Spar i Interspar

Ove nedjelje radit će 37 poslovnica Spara i Interspara, a niti jedna u Dalmaciji. No, i one koje su otvorene, neće sve raditi po istom radnom vremenu. Koja vam je poslovnica najbliža, kao i njezino radno vrijeme, možete pogledati OVDJE.

Studenac

Ove nedjelje otvoren je velik broj trgovina Studenca, a njihovo radno vrijeme provjerite na interaktivnoj karti.

KTC

Poslovnice KTC-a ove nedjelje neće biti otvorene.

Kaufland

Ovu nedjelju sve trgovine Kaufland su zatvorene.

Arena centar

Trgovine Arena Centra u svibnju neće raditi nedjeljom.

Avenue Mall

Zagrebački Avenue Mall ove nedjelje je otvoren.

City Center One

Ove nedjelje zagrebački City Center One West će biti otvoren, a neće raditi City Center One East., kao ni City Center One Split.

Z Centar

Z Centar će ove nedjelje imati zatvorena vrata.

King Cross

King Cross neće raditi nedjeljom do kraja svibnja., stoji na internetskim stranicama šoping-centra.

Tower Center Rijeka

Tower Center Rijeka ove nedjelje je otvoren za kupce.

Mall of Split

Mall of Split ove je nedjelje zatvoren.

Mall Osijek

Mall Osijek ove nedjelje ne radi.