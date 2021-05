Radni dan im počinje i završava čekanjem na granici, a usred turističke sezone to zna trajati i po nekoliko sati. Dnevni migranti na hrvatsko-slovenskoj granici hitno traže rješenje problema.

Problem koji muči dnevne migrante, pogotovo u turističkoj sezoni, jest čekanje na granici, koje svako jutro, ali i poslijepodne mora odraditi velik broj njih, koji uglavnom zbog posla moraju preko granice. S nekima od njih razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

"Ovo je ludnica, srijeda, četvrtak, petak, subota da ne govorimo, to je po dva-tri sata čekanja“, kaže nam Mauricio. "Onda znamo i kasniti na posao, i jednostavno navikli su već za razlog, gužva na granici“, dodaje Antonio.

I sada traže rješenje potpisivanjem peticije. U tri dana skupili su nekoliko stotina potpisa kojim traže brži prolazak granice. Najidealnije bi bilo, kažu, da im otvore jedan prolaz samo za njih. Iako to nekad nije moguće, dodaju, samo žele rješenje jer ovako više ne mogu. Osobito, napominju, kada krene sezona.

Velik broj turista i korona kontrole produžit će čekanje, a prošli vikend pokazao je, ističu, što ih čeka idućih mjeseci. "Čujemo da usu drugim europskim državama u tim pograničnim prostorima našli neka rješenja, nadamo se da će se i naša država i Slovenija dogovoriti i da mi budemo dio toga“, vjeruje Sabina Prodan Božić iz Umaga.

No, slovenska strana smatra da odvojeni prometni trak ne može riješiti problem jer se kolona formira stotinama metara prije granice. "U vrijeme čekanja na prelazak granice formira se kolona vozila unutar Slovenije i Hrvatske. To putnicima onemogućava pristup graničnom prijelazu, a dodatni trak za kontrolu radnika migranata nema smisla, jer vozači ne mogu zaobići kolonu vozila i voziti izravno do graničnog prijelaza", stoji u priopćenju slovenskog Ministarstva unutarnjih poslova.

Sama infrastruktura i milijuni putnika koji svake godine prijeđu graničnim prijelazom ne idu im u korist. "Moramo i dalje brinuti o sigurnosti građana u našoj graničnoj kontroli, tako da policija će poduzimati sve mjere da ublaži što možemo više to čekanje i graničnu kontrolu“, obećao je načelnik PP Buje Robert Boban Pauletić.

A poduzet će svoje mjere i dnevni migranti. Prvo peticijom, a onda, kažu, sve ovisi o minutama u koloni.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr