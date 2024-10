Radnici kopali jamu pa oštetili temelj kuće, a zamijenili su ga - drvenom daskom: "Strah nas je podrhtavanja..."

Obična drvena daska koja podupire temelje cijele kuće – najnovija je kreacija nastala prilikom radova na obnovi karlovačke aglomeracije.

Radnici su prilikom iskopavanja jama za postavljanje instalacija oštetili temelje jedne kuće, a kao zamjenu postavili običnu drvenu dasku.

"Mislim da je to bio kamen kojeg su oni zakačili, izvadili ga i odvezli. Očito su stavili dasku koja bi trebala biti neka potpora. Strah nas je zbog stalnog podrhtavanja. Baš zbog tog podrhtavanja sam ih ja upozorila. U petak ujutro smo čak sišli dolje i rekli tim radnicima da pripaze malo kada budu iskopavali baš uz temelje, oni su rekli da će pripaziti, no ne znam baš da su to napravili", rekla je vlasnica stana Vedrana Andrić.

Strah i šok. Karlovčani tvrde da je kuća nakon ovog zahvata počela pucati.

"Totalna katastrofa, nakon toga je počelo slijeganje, kuća je šprungirala, pukla je iznutra i izvana i to ostavlja gorak osjećaj Karlovčanima da su stvarno nezaštićeni", rekao je Milan Medić iz građanske inicijative Zvijezde i Gaze.

Zvali su, kažu, nadležne institucije, čak i gradonačelnika. Prvi čovjek Karlovca vikend provodi u Šibeniku na Općem saboru HDZ-a pa ga je ekipa Dnevnika Nove TV ondje tražila odgovore.

"Moram priznati, kada sam vidio tu sliku shvatio sam da i meni izgleda jako opasno, a da ne izgleda jako opasno, izgledalo bi jako smiješno. Dao sam nalog svojim službama da provjere, izvođač se još nije pisano očitovao, premda tvrde da nisu oni sudjelovali u tome", objasnio je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

Kuća je dio povijesne jezgre grada, izgrađena prije 240 godina. I nije jedina pretrpjela oštećenja. Obratila nam se stanarka susjedne, još starije zgrade – čije su pukotine svakim danom sve veće.

"Konzervatori koje ja cijenim, nema ih sad u ovim situacijama kada bi trebali zaštititi našu zgradu. Ona je građena prvom polovicom 18. stoljeća. U originalu je sačuvana, unutra smo mi to sve uredili, jedino izvana, strašno", rekla je vlasnica stana Dragica Cerovac.

Karlovčani prozivaju konzervatore, a radove nazivaju teatrom apsurda. Daska na temeljima zakotrljala je lavinu. Na jednom kućnom broju u podrumu plutaju fekalije, a na drugom, gdje se nalazi frizerski salon, voda je zamućena.

"Iako su pročišćivači, rekli su mi iz firme u kojoj sam ih kupila, drže od šest mjeseci do godinu dana. Sad sam im poslala mail sa slikama pa su rekli - za dva tjedna ćete morati mijenjati filtere", rekla je vlasnica frizeroskog salona Blanka Benković.

U radovima bi trebali biti do 2026., ali Vedrana se brine što će biti već sutra. "Još veći strah što će sutra biti, oni sutra dolaze i nastavljaju"

Nakon nedjeljnog odmora, prvi zadatak trebao bi biti – učvršćivanje temelja, ali ne daskom.

Pročitajte i ovo Lokaliziran je Požar u pogonu CIAK-a: Intervenirali vatrogasci, vatru gasili i radnici

Pročitajte i ovo Ispričali se Pomislio je da je automobilom nekoga udario, a onda je shvatio mučnu istinu: "Kad je plahta skliznula..."