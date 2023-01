Radnici Čistoće u utorak ujutro i dalje su u štrajku, traže ispunjenje svih svojih zahtjeva, a otpad se ne odvozi.

Radnici zagrebačke Čistoće nastavili su sa štrajkom do ispunjenja svih svojih zahtjeva, dok se na ulicama grada gomila neodvezeni otpad.

"Predsjednik Uprave Holdinga Ivan Novaković ujutro je došao do radnika i prijetio svima da će dobiti otkaz i zvati policiju zbog ometanja posjeda", potvrdio nam je jutros sindikalni povjerenik Nenad Molc.

"Radnici su to, naravno, odbili. Mi smo pokušavali smiriti situaciju, no to je sada nemoguće. Jučer se to moglo smiriti, no nakon što jučer nisu pristali na naše zahtjeve, situacija je sada kulminirala i to nije moguće sada smiriti", rekao je Molc i potvrdio da radnici ne izlaze van do daljnjega.

Rekao je da ne zna što očekuje kako će se riješiti ova situacija jer ih nitko nije zvao na razgovor, "nitko s nama nije komunicirao".

Sindikalni povjerenik rekao je da su radnici danas uputili sljedeće zahtjeve:

1. Povećanje osnovice 12 % - minimalno

2. Stalni dodatak 200 eura

3. Sistematizacija u roku 30 dana

4. Kod 95 i kartica vozača (besplatno)

5. Vanjski prijevoz 100 %

6. Donošenje uputa o postupku izvođenja radnih operacija

7. Povećanje koeficijenata I. grupe složenosti poslova na 1,80

8. Povećanje koeficijenata II. grupe složenosti poslova na 2,40 (vozači)

9. Dodatak na otežane uvjete rada - maksimalno

10. HTZ oprema

11. Besplatni parking

Radnici traže pisanu ovjeru predsjednika Uprave da prihvaća ove zahtjeve, tek tada će nastaviti s radom.

Zahtjevi sindikata (Foto: Sindikat Čistoće)