Petorica rukovoditelja riječkog 3. maja dobila su otkaz bez objašnjenja, izvijestio je Sindikalni odbor tog brodogradilišta na konferenciji za medije.

Radnici 3. maja još čekaju plaće, a u međuvremenu su krenuli u skupljanje potpisa na temelju kojih sutkinji namjeravaju predložiti pokretanje stečajnog postupka ako ne dobiju jamstva da će dobiti plaću.

"To je devastiranje 3. maja. Vratimo se unazad pet godina, oni sad s ovim samo ponavljaju, pokazuju svoju veličinu i svoju snagu prema nama", rekao je Predrag Knežević, član Sindikalnog odbora 3. maja.

"Karneval završava, maske se skidaju, a to su maske pulske uprave. To oni rade prema riječkom brodogradilištu. Sad se ide do kraja. Mi se nadamo da će ti ljudi ostati zajedno s nama jer su oni ti koji znaju najviše od ovoga, koji će voditi ljude koji ostaju", rekao je Veljko Todorović, član Sindikalnog odbora 3. maja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr