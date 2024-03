Radimir Čačić demantirao da Reformisti izlaze iz koalicije: "Očito da je panika ozbiljna"

Nakon što se u javnosti pojavila informacija da stranka Reformisti napušta SDP-ovu koaliciju, za DNEVNIK.hr to je demantirao predsjednik te stranke Radimir Čačić.

"To je dosta zanimljivo. Ja razumijem te metode hibridnog rata, ali su malo pretjerali. Očito da je panika ozbiljna", komentirao je Čačić neslužbenu vijest koja se pojavila o izlasku Reformista iz koalicije s SDP-om.

Predsjednik Reformista kaže kako su se s SDP-om sve dogovorili i potpisali, a to još treba biti potvrđeno na Glavnom odboru SDP-a.

"Bez obzira koliko su ti pregovori bili teški, to je sve potvrđeno", rekao je Čačić koji, priznaje, dogovorom nije u potpunosti zadovoljan.

"Nisam zadovoljan, ali vjerojatno nisu ni oni. To je cijela ideja pregovora. Malo je pregovora u kojima su svi zadovoljni, a najviše je pregovora u kojima su svi nezadovoljni.

Mi smatramo da je to trebalo više i bolje i da imamo težinu. SDP je sad dobio na snazi i to bitno, toga su oni svjesni, mi smo svjesni, ankete govore. Uvijek je važno prepoznati činjenice. Sve je OK. Da nismo htjeli, ne bi ga potpisali", obajsnio je Čačić i dodao da će odluku Ustavnog suda o Zoranu Milanoviću u potpunosti poštivati.

Neslužbenu vijest da Reformisti navodno neće biti na listi SDP-a objavio je HRT, a Čačić je o tome rekao: "Puste takvu vijest, a da mene nitko ništa ne pita. Svašta sam vidio, ali da netko ide svjesno lagati ne", rekao je Čačić.