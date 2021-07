Posljednja uhićenja u Zagrebu u sklopu akcije USKOK-a komentirao je predsjednik stranke Reformista i član vladajuće većine Radimir Čačić.

Kazao je kako može iznenaditi što sve skupa nije pokrenuto za života Milana Bandića.

"Sve to skupa do sada, ništa bitno i ništa krupno. Ništa spektakularno", kaže Čačić i dodaje kako je riječ o malim ribama.

"Kad ja velim male ribe, to znači da je to birokratska korupcija. To je kokošarenje. Pravi novac, desetine milijuna eura, negdje je drugdje. Nisam siguran da ćemo to vidjeti", kaže Čačić.

Ova uhićenja smatra važnima, ali ne misli da će ona zadati ozbiljan udarac korupciji u Hrvatskoj. Smatra da nije dobro što premijer Plenković uhićenja ne želi vidjeti ni na kakav način.

"Nešto što udara na temelje države, a korupcija jednog Bandića sigurno udara na temelje države. Naravno da ne smije utjecati o tome, ali da mora imati informaciju – mora", rekao je Čačić u razgovoru za N1.