Advent uz blagdansko ozračje nosi i pojačanu potrošnju, koja uključuje i posjet ugostiteljima. Njima i svima ostalima koji zarađuju i rade, stižu i inspektori Porezne uprave. Idućih mjesec dana češljat će blagajne diljem zemlje, a one koji budu kršili pravila - strogo kažnjavati.

Za svaku prodanu kobasicu ili fritulu ugostitelji moraju izdati račun. U nadzor su im stigli i porezni inspektori. Provjerava se ima li viška ili manjka novca u blagajnama.



Pojačane nadzore fiskalizacije poreznici će provoditi do kraja Adventa, odnosno do 6. siječnja.

"Bili su nam u kontroli dva puta, sve je bilo u redu, ali sve su oni detaljno provjerili, i moram priznati, nisu nas spriječavali u obavljanju posla, oni su to napravili sve diskretno, da se može nastaviti raditi, ali da su kontrolirali - jesu", rekao je ugostitelj Domagoj Matić.

"Korektni su izuzetno ljudi, ljudski pristupe, pitaju, sve se može razgovarati, profesionalno", rekla je Anastasija Knežević, također ugostiteljica.

Nekoliko stotina inspektora češljat će blagajne diljem zemlje. Za nadzor su spremni i u Dubrovniku.

"Cijelu sezonu, ne samo za zimski festival. Ako je dobra organizacija, ako je sve po pravilu i propis nema nikakvih problema", rekla je Biljana Stojanović, ugostiteljica iz Dubrovnika.

Problema bi moglo biti za one koji krše pravila. Ako ih inspektori ulove, ugostiteljima neće biti do pjesme. Onima, koji ne budu izdavali račune, prijete kazne od 10 do 500 tisuća kuna.

Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, na ovu je temu rekao kako "ne ćemo zbog minornih prekršaja, manjka, viška od 10 kuna, stvarno trebamo biti realni, tamo gdje se izdaje po pet tisuća računa, nemoguće je da štima u lipu. Uz učestala naša upozorenja da se isprave nekakve greške, a to se ne čini, onda se ide u najtežu mjeru, a to je zatvaranje objekata."

Ipak, takvih slučaja je jako malo. Ključ u bravu zbog neizdavanja računa tijekom prošle godine stavilo je tek 2 posto svih nad kojima je izvršen porezni nadzor. No, gotovo polovica njih, odnosno 42 posto, bilo je u nekoj vrsti prekršaja.

