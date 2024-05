Policija u raciji ilegalnog kluba pronašla drogu, građani nisu začuđeni: "Svi znamo što se tamo događa"

Policija je u velikoj raciji umjesto udruge za kulturu i sport kokain, amfetamin i marihuanu. Zbog ilegalnog kluba koji se nalazi nedaleko od ministarstva zdravstva privedene su dvije osobe.

Oni koji žive u okolici ilegalnog kluba na Medveščaku, tvrde, ništa ih ne čudi.

"Već godinama je tu. Pa to svi znamo na kvartu da se to događa, sva sreća da su to napravili više", rekao je konobar Denis.

Kako je ilegalni klub funkcionirao pogledajte u videoprilogu Anje Perković u Dnevniku Nove TV.

