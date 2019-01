"Gradonačelnik Penava pripada onoj vrsti politike koji su u posljednjih pet godina narasli u Hrvatskoj, a koji bi radikalizmom, u ovom slučaju radikalizmom odnosa prema srpskom stanovništvu u Istočnoj Slavoniji, sva otvorena pitanja, sva pitanja koja nisu još uvijek riješena u međuetničkim odnosima ili u statusnim pitanjima htjeli riješiti tako da tih ljudi tamo nema", kazao je Pupovac.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao je danas jučerašnju izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji je optužio SDSS za velikosrpsku politiku te izazivanje napetosti u Vukovaru.

"Prvo, istup gradonačelnika Penave predstavlja onu vrstu istupa koja je bila karakteristična za ljude koji su se '96., '97., '98. i kasnije bunili protiv mirne reintegracije u Istočnoj Slavoniji, koji su bili protiv toga da se tamošnje stanovništvo, srpsko, reintegrira i koji su bili za to da se reintegrira samo teritorij, kao što je to bilo slučaj s teritorijem Zapadne Slavonije, Banije, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije, koji su bili za ratnu opciju, kao što je to jedan od njegovih savjetnika u nizu protesta koje su organizirali u proteklih pet godina javno rekao", kazao je Pupovac.

"On, dakle, nastoji postignuća, rezultate mirne reintegracije narušiti, dovesti u pitanje i sve one koji se godinama bore da se ta postignuća očuvaju, kao što sam i sam i stranka kojoj pripadam, on proglašava neprijateljima Hrvatske i proglašava agresorima. Nikad i nigdje nisam rekao da bi bilo koga trebalo riješiti bilo kojom vojnom operacijom kao što su to govodili savjetnici gospodina Penave", rekao je Pupovac.

"Drugo, želim reći da nakon 21 godinu od mirne reintegracije gradonačelnik Penava pripada onoj vrsti politike koji su u posljednjih pet godina narasli u Hrvatskoj, a koji bi radikalizmom, u ovom slučaju radikalizmom odnosa prema srpskom stanovništvu u Istočnoj Slavoniji, sva otvorena pitanja, sva pitanja koja nisu još uvijek riješena u međuetničkim odnosima ili u statusnim pitanjima htjeli riješiti tako da tih ljudi tamo nema. I zbog toga organiziraju pritiske na pravosuđe, zbog toga organiziraju pritiske na ljude koji trebaju organizirati istrage za ratne zločine i zbog toga ono što sami rade nastoje pripisati drguima, uključujući i mene. No, to im neće proći", rekao je Pupovac.

"Prvo, mi ćemo nakon ovoga iskustva organizirati za pravnom zaštitom kako institucija koje vodimo, tako i pripadnika zajednice koju predstavljamo, jer očito je da gradonačelnik i njegova grupacija nastoje izvršiti pritisak na hrvatske istražne i pravosudne organe, ne bi li nakon rata postigli ono što nisu postigli u vrijeme kad su mislili da trebaju, a to je da Srba na tom području više nema, koliko god to bilo nerazborito, koliko god to bilo suprotno svakoj pameti u kojoj Hrvatska traži radnu snagu iz Filipina, jer je ne može naći u bližem susjedstvu i koji bježe od političara kao što je Penava", rekao je Pupovac.

"Drugo, nismo mi sami stvarali mirnu integraciju, nego uz pomoć institucija, mislim da je vrijeme da se obratimo tim institucijama zbog ljudi koji ugrožavaju tu mirnu reintegraciju", dodao je.

"Treće, svojim izjavama gospodin Penava ozbiljno narušava Republiku Hrvatsku. Ako se ovakve poruke čuju u Hrvatskoj, a ona bude akter u Bosni, na Kosovu i u drugim mjestima, sasvim je sigurno da niti u zaštiti prava Hrvata u BiH, niti u pronalaženju rješenja u području Kosova, Hrvatska neće biti kredibilan akter, nego će biti jedan od troublemakera. Mi ćemo s naše strane učiniti sve da se to ne dogodi, a što se tiče pojedinih navoda gradonačelnika Penave, oni, kao najveći dio njegovog obraćanja, ne da nisu vrijedni, nego nisu dostojni da se osvrćemo na njega. Pravo je pitanje tko gradonačelnika vodi u ovu, za njega poprilično riskantnu, avanturu. Pravo je pitanje jesu li oni svjesni svih posljedica koje ovo može proizvesti po međuetničke odnose i koje može proizvesti po reputaciju Hrvatske u međunarodnim odnosima", rekao je Pupovac.

Istaknuo je kako o tom događaju nije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem. "Nije moje da govorim Plenkoviću kako će raditi svoj posao", dodao je Pupovac.

Na Penavinu izjavu reagirao je i niz drugih hrvatskih političara, o čemu više možete pročitati OVDJE.