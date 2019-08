Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac nije u srijedu želio komentirati ocjenu premijera Andreja Plenkovića da su neprimjerene i nedopustive njegove izjave u kojima je Hrvatsku usporedio s NDH i nazvao je čimbenikom nestabilnosti u regiji, rekavši da neće davati izjave dok sve ne analizira.

"Ne, nećemo davati izjave dok ne raspravimo i ne analiziramo sve", rekao je Milorad Pupovac Hini ne želeći komentarati niti jučeranju izjavu predsjednika Vlade, niti val drugih osuđujućih reakcija koje je izazvao u Hrvatskoj.

Plenković je sinoć nakon sastanka HDZ-ovog vodstva u središnjici stranke ocijenio da je Pupovčeva izjava nedopustiva i neprimjerena.

"Smatramo krajnje neprimjereno, pa i nedopustivo izjave našeg koalicijskog partnera koje su upućivale na zaključak da je Hrvatska faktor nestabilnosti u području jugoistoka Europe i da se suvremenu Hrvatsku uspoređuje s režimom NDH. Smatramo da to apsolutno ne stoji i da treba vrlo jasno kazati i to odlučno odbacujem", ocijenio je Plenković.

Pupovac je za Radiosarajevo.ba u povodu najnovijih napada na građane srpske nacionalnosti na kninskom području nedavno izjavio da situacija u Hrvatskoj, u pogledu stanja mira, sigurnosti, te poštivanja Ustava, zakona te međunarodnih ugovora nije dobra.

"Ta vrsta povijesnog revizionizma u kojemu se u europskom kontekstu želi rehabilitirati ustaštvo, a optužiti sve druge: Jugoslaviju, socijalistički poredak, komunistički pokret, druge narode na prostoru bivše Jugoslavije, to jest Srbe i ostale, to je nešto što je matrica po kojoj se to odvija u Hrvatskoj. I to doprinosi tome da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na prostorima bivše Jugoslavije", rekao je, uz ostalo, u tom intervjuu Pupovac čija je Samostalna demokratska srpska stranka član vladajuće koalicije u Hrvatskoj. (Hina)