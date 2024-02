Puljak i njegov zamjenik obratili se javnosti, Ivošević je napadnut pred domom: "Dvije su me osobe sačekale ispred kuće s porukom..."

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak referirao se na sinoćnji napad na dogradonačelnika Bojana Ivoševića upitavši se stoji li država "iza onih koji uvode red ili onih drugih", dok je Ivošević pitao "planira li država štititi one koji štite interese i zakon RH ili države nema".

"Znali smo da će biti neugodnosti i da se svima neće svidjeti kada smo počeli uvoditi red u grad, no u demokratskom društvu se zna na koji se način to radi. Ono što se dogodilo posljednjih dana je prevršilo svaku mjeru jer došlo je i do fizičkih prijetnji, a mi koji uvodimo red smo se počeli osjećati nesigurno", kazao je Puljak u subotu na konferenciji za novinare.

Rekao je i da su sinoć njegovog zamjenika Ivoševića dvojica ljudi dočekala ispred stana, te nasrnuli na njega "što predstavlja neprihvatljiv čin nasilja naročito prema službenim osobama koje obavljaju svoju dužnost za dobrobit svih građana".

Ivošević se zbog toga u petak navečer nije osjećao sigurno, rekao je Puljak upitavši se stoji li država iza onih koji uvode red ili 'iza tih drugih'. Ustvrdio je i da u incidentu od prije nekoliko dana u Glagoljaškoj ulici na Gripama policija nije primjereno i nedvosmisleno reagirala što je samo ohrabrilo pojedince da odu korak dalje.

Naime, splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića i investitora ​iz Glagoljaške ulice privela je u utorak policija radi davanja iskaza nakon sukoba, ali je sve završilo bez prekršajnih prijava. ​Do incidenta je došlo kada je investitor zemljišta na Gripama u utorak počeo sa čišćenjem terena, tijekom kojega je najavio da će srušiti zaštićeno stablo.

Suprotstavila mu se stanarka iz obližnje zgrade, koja je na teren pozvala dogradonačelnika Ivoševića. Nakon što je tamo stigao Ivošević započeo je verbalni sukob.​ Policija je tada obavila razgovor sa svim uključenim osobama, no nije utvrđena sumnja u prekršaj pa su osobe puštene.​

U listopadu prošle godine kada je na području Gripa počela sječa stabala kako bi investitor očistio teren za gradnju, Ivošević je svojim tijelom spriječio radnike da jedno od stabala ispile. Radnicima je tada rekao da nemaju dozvole i sve to čine nezakonito.

Puljak je novinarima danas kazao i kako su neki članovi Domovinskog pokreta u komentarima na internetu prijetili njemu i Ivoševiću što je također prijavljeno policiji te je ujedno pozvao čelnika te stranke Ivana Penavu da se očituje podržavaju li takve istupe svojih ljudi koji su im bili na listama.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević novinarima je danas rekao da se u Glagoljaškoj ulici na Gripama prije nekoliko dana nalazio zato jer su se "tamo događale nezakonite radnje, a niti jedna državna institucija koja je nadležna za sankcioniranje i reagiranje na te događaje nije bila na terenu". Dodao je da je tamo kao zamjenik gradonačelnika 'štitio interes i zakon RH na lokaciji'.

"Zbog toga i uz prijetnje koje su mi izrečene, poput one 'kome sam se zamjerio' te da sam 'gotov', tri dana kasnije dvije su me osobe sačekale ispred kuće s porukom da bi trebao pripaziti što radim. Nisu to rekli, ali kada vas netko dočeka i zamahne šakom prema vama, te nasrne na vas poruka je jasna. Pitam ministra i premijera planira li država štititi one koji štite interese i zakon RH ili države nema", pitao je Ivošević.