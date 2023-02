Situacija s mentalnim zdravljem u Hrvatskoj sve je alarmantnija. Pokušaj suicida lani je bio za 200 posto veći u odnosu na godinu prije.

Mladi sve više traže pomoć. Hrabri telefon svakoga dana primi od 10 do 15 poziva, što čini 6000 poziva u pomoć mjesečno. Pokušaj suicida lani je bio za 200 posto veći u odnosu na godinu prije.



''To nam zapravo znači bolesno društvo. To je istina, mi svi ne dižemo graju zato što, eto, diže nam se graja, nego zato što je situacija zaista alarmantna. Broj izlazaka tima za krizne intervencije zbog pokušaja suicida i suicida u osnovnim školama u Gradu Zagrebu porastao je za 50 % u godinu dana, broj poziva Hrabrog telefona koji su suicidalni također, sve je veći broj ozbiljnih poteškoća'', govori psihologinja Sena Puhovski.

Popis problema s kojima se susreću je dug, ali popis stručnjaka nije. U Hrvatskoj nedostaje čak sto dječjih psihijatara. Liste čekanja kod psihologa i psihijatara sve su duže, na preglede se čeka mjesecima. A terapija od 15 minuta ne može se nazvati terapijom, govore psiholozi.

