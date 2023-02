Nasilje je sve više u porastu - obiteljsko, ali i vršnjačko. Živimo u svijetu u kojem je u Europi svaka četvrta osoba žrtva uznemiravanja. Reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk razgovarala je sa žrtvom koja se izvukla iz ralja obiteljskog nasilja svojom upornošću, čak i kada je izostala podrška okoline.

"Od početka nasilja do prve prijave prođe od 7 do 10 godina, tako je bilo i u mom slučaju, zadnjih tri godine sam se puno informirala o tome, nekako sam se pripremala na to", priča žena koja je bila žrtva nasilja.

Zato ona o svojem iskustvu govori. Iz ralja obiteljskog nasilja teško se izvući, posebice kada podrške okoline nema.

"Podrška okoline ne dolazi odmah, mislim da danas općenito u našem društvu teško shvaćaju pojam nasilja, uvijek se traži opravdanje - sigurno si ti nešto pogriješila", priča žrtva.

Na godinu telefon pozivnog centra, 116 006 broj na koji žrtve mogu zvati svaki dan, zazvoni oko 2000 puta. Oni žrtve upoznaju s njihovim pravima i povezuju sa sustavom.

"Nama bi bilo drago da nas nazovu što prije i prije nego odu na policiju kako bi ih informirali o njihovim pravima. Najčešće nas zovu žrtve, zaprimamo pozive i svjedoka kaznenih djela", rekla je Maja Štahan, glavna koordinatorica 116 006 linije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Upravo je to i svrha europske kampanje "Držat ću širom oči otvorene" - potaknuti i one koji svjedoče nasilju da ga prijave.

U savjetovalištu Dom Duga kažu - žrtvama itekako treba podrška.

"U Hrvatskoj situacija nije dobra. Od svih ubojstava koje imamo, nažalost pola je učinjeno prema ženama, a više od pola su bile bliske osobe koje su ih ubile", rekla je Željka Barić, ravnateljica Doma Duga Zagreb.

Od policije do pravosuđa - Ministarstvo pravosuđa kaže radi se na koordinaciji svih tijela. Pa bi uskoro odjel za podršku žrtvama trebalo imati još osam sudova.

"Olakšava poziciju žrtve da se ne osjeća sama, beznadežna, da joj netko pojasni sve što ima, jer prava postoje u zakonu međutim nisu efikasna ukoliko ih žrtve ne razumiju", kaže Nikica Hamer Vidmar, služba za podršku žrtvama i svjedocima, Min. pravosuđa.

A sve veći problem postaje i - vršnjačko nasilje. Ono može trajati i 24 sata jer se sve više seli u online svijet. I tu je važno prepoznati žrtvu.



"Promjene ponašanja, nesanice, žaljenje na recimo bol u trbuhu, glavobolje, nije mi danas dobro, ne bi išao u školu, znači povlačenje iz tog nekakvog miljea vršnjačkog", objašnjava Vanja Saftić, poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba.

U Hrvatskoj je na godinu oko 35 tisuća žrtava kojima treba pomoć, većina je nikada ne zatraži. Zato im treba podrška sustava, ali - i okoline.

"Treba biti i uporan u tome svemu i nekako da se čuje, da se čuje glas žrtve", kaže žena koja je bila žrtva.

