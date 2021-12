"Nažalost, ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost, za to nemam lijeka", izjavio je premijer Andrej Plenković u Saboru komentirajući ubojstvo žene u Splitu. Psihologinja Mirjana Nazor komentirala je izjavu premijera, ali i stravično ubojstvo još jedne žene žrtve nasilja.

Splitsko-dalmatinska policija dovršila je krim istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem koji je u utorak nožem do smrti izbo svoju bivšu 44-godišnju partnericu na njenom radnom mjestu u trgovačkom lancu u Splitu.

Premijer Plenković u Saboru je komentirao još jedan slučaj femicida.

"Ja sam u Saboru predložio ratifikaciju Istanbulske konvencije i otklanjao magluštinu i demagogiju koju su mnogi puštali u tom trenutku o nekakvim zombijima. Čak sam platio dio političke cijene za to", poručio je Plenković, govoreći o proračunu za iduću godinu.

Upitan za izdvajanje sredstava za borbu protiv nasilja nad ženama, premijer je rekao kako se izdvajaju brojna financijska sredstva kroz razne resore te da u tom smislu smatra da se ide u dobrom smjeru.

"Nažalost, ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost, za to nemam lijeka. Ali imam lijeka da pooštravam Kazneni zakon i sve druge zakone, koje smo već pooštrili, da sankcije budu rigorozne. A presude donose sudovi, na njih ne mogu utjecati", poručio je.

Psihologinja Mirjana Nazor kaže kako se radi o relativizaciji problema i da je premijerova izjava sramotna.

"Premijer ne govori istinu. Nije napravio sve što je mogao. Može se puno više i mora se puno više. To je relativizacija problema i pranje ruku od problema", istaknula je psihologinja.

"Društvo koje tolerira nasilje"

"Mi smo društvo koje tolerira nasilje. U redu je što smo prihvatili Istanbulsku konvenciju, ali to je papir i od toga prevelike koristi nema. To je čisto farizejstvo ako se ne izdvoje financijska sredstva za to. Mi smo potpisali i kao stalo nam je, ali u stvarnosti nismo napravili ništa", ističe psihologinja koja napominje kako je potrebno raditi na emocionalnom i ekonomskom osnaživanju žena.

Psihološku pomoć, kaže, potrebno je pružiti i nasilnicima.

"Bitna je psihološka pomoć. Nasilnici ne znaju postupati drugačije. Netko je u ovom društvu propustio naučiti kako se nositi s problemima, a bojim se da nas nije ni briga da djecu naučimo socijalnim vještinama i da naučimo kako komunicirati da druge ne povrijedimo, a da ipak ostvarimo neke svoje potrebe.

Zadovoljavamo formu, ali životne promjene koje će donijeti drugačije odnose, to nam jako loše ide", uvjerena je.

Primjetila je, kaže, kako imamo izrazitu toleranciju na nasilje i među mladima.

"Ima onih kojima se čini da je normalno da ih muškarac kontrolira, a djevojke ne shvaćaju da to ne štima i da to ne smije biti tako. S mladima bi trebalo razgovarati o tome", poručuje.

Psihologinja ističe i kako počinitelji nasilja vrlo često nisu adekvatno sankcionirani i da treba više raditi na prevenciji nasilja.

Dodajmo i da je Inicijativa saborskih zastupnica za zaštitu žrtava seksualnog nasilja pozvala na veće izdvajanje proračunskih sredstava za zaštitu žena, a Klub socijaldemokrata je najavio dopunu KZ-a kojom se uvodi kazneno djelo femicida.