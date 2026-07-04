Ljetna navala, deseci tisuća turista na obali: "Skupo je ako idete u trgovinu i usporedite to s Njemačkom"

Ako je suditi prema prvom vikendu u srpnju i kolonama prema moru: Jadran je i dalje među omiljenim destinacijama domaćih i stranih turista. U petak je na naplatnim postajama Lučko ušlo gotovo 53 tisuće vozila, dok ih je danas do 18 sati ušlo više od 36,5 tisuća.

Zbog gužvi su oprez i strpljivost na vrhu popisa za putovanja. Pritisak je sve veći i u trajektnim lukama i pristaništima, pa se po potrebi uvode i dodatne linije.

"Što se tiče ovoga vikenda očekujemo više od 63 tisuće putnika i više od 13.500 vozila. Što se tiče linija prema otocima, jutros zaista dobro popunjene, imali smo gusci pritisak pa samo uveli dodatanu liniju, za sada smo zadovoljni. Ponedjeljak nam je postao i jači brojčano nego subota, polako više nema pravila", rekla je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinije Split.

Ništa manja gužva nije ni u zraku - kroz splitsku zračnu luku ovaj vikend procirkulirat će najviše - 53 tisuće putnika, a kroz dubrovačku oko 8 tisuća manje. Oni koji su već stigli, za Lijepu našu imaju samo riječi hvale - osim kad su cijene u pitanju.

"Idemo na odmor, na Hvar, nakon toga u Trogir i onda se vraćamo kući u Njemačku. Mislim da je skupo ako idete u trgovinu i usporedite to s Njemačkom. Malo je skupo za domaće stanovništvo", ispričala je Daniela, koja je u Split stigla iz Njemačke.

Sve detalje, kao i na što putnike posebno upozorava HAK, pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Dine Ćevid.