Djelatnici u KBC-u Split danas su po prvi puta obavili transplataciju rožnice. U zagrebačkom Svetom Duhu liječnici su također spasili vid slovačkim državljanima.

Po liječničku pomoć Sona je s majkom stigla iz Slovačke. U zagrebačkom Svetom Duhu operirali su joj oba oka i spriječili da potpuno oslijepi.

''Došli smo tu do Hrvatske kako bi joj pomogli. Od prve operacije se moja kći dobro oporavila, od druge isto'', ispričala je Tatiana, Sonina majka.

Rijetku nasljednu bolest dobila je s tek godinu dana. S godinama vidno polje se sužava sve više, dok otprilike u tridesetima ne dođe do potpune sljepoće. No sada to naši liječnici mogu zaustaviti i očuvati zdrave stanice u oku.

''Radi se o dvije dijagnoze, pigmentna retinopatija i leberova konginetalna amaruoza. Praktički po rođenju djeteta kada roditelj zamjećuju da dijete ne uspostavlja kontakt oči u oči s roditeljima, odnosno intenzivno se zagledava u izvore svjetla'', objašnjava Mirjana Bjeloš, direktorica Centra pri Klinici za očne bolesti, KB Sveti Duh.

Operacije na oba oka je prošao i dječak iz Slovačke, a došli su baš ovdje jer smo tek šesta zemlja u svijetu koja ih radi. Tim liječnika iz Svetog Duha u godinu dana imao je 10 operacija, a očekuju pacijente iz 15 zemalja.

''Apsolutno nešto što predstavlja povijesni čin nešto što smo prije mogli samo sanjati de facto sada novom tehnologijom, primjenom lijeka zaustavljamo proces propadanja vida'', rekao je Damir Bosnar, vitreoretinalni kirurg iz KB Sveti Duh.

Inače lijek je to koji stoji pet i pol milijuna kuna, no Hrvati o tome ne moraju brinuti.

''Hrvatska je prva koja je omogućila kompletan trošak na teret zdravstvenog osiguranja'', govoti Mladen Bušić, ravnatelj Kliničke bolnice Sveti Duh.

Veliki pomaci i u splitskom KBC-u. Danas je počeo program transplantacije rožnice. Operacija je trajala oko dva sata, a pacijentica se osjeća dobro.

Bila je gotovo potpuno slijepa, a sada će se njezin vid znatno popraviti zahvaljujući donoru i vrhunskim liječnicima. Godine 2018. bilo je više od 300 transplantacija rožnice u Hrvatskoj, a od sada će pacijenti moći na operaciju i u Split.

''Uslijed herpetične upale rožnice, ona je razlikovala samo svjetlo od tame'', objasnio je Kajo Bućan, predstojnik Klinike za očne bolesti, KBC-a Split.

No zahvaljujući vrhunskim stručnjacima oni, ali i pacijenti liječeni u Zagrebu neće ostati u tami.