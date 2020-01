Novoizabrani hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u utorak, u prvoj izjavi nakon izborne noći, kako se čuo s premijerom Andrejem Plenkovićem i aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović te drugima iz Hrvatske, Europe i svijeta, koji su mu čestitali na izboru.

"Istina, čuli smo se, nazvao me i on i gospođa Kitarović. Jučer sam odgovarao na poruke, čestitke, razgovarao s ljudima u Hrvatskoj i Europi i svijetu", kazao je Milanović kojeg su novinari dočekali na njegovoj kućnoj adresi.

Komentirao je i riječi premijera Plenkovića da će između njih biti "tvrda kohabitacija" rekavši kako ne zna što to znači.

'Rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelji koliko je to moguće u politici. Ne znam što to znači tvrda kohabitacija, treba pogledati u Ustav da vidimo što to znači'.

Milanović je rekao da će dati podršku Grabar-Kitarović, odluči li ona nakon dužnosti predsjednice nastaviti diplomatsku karijeru. "Da, hoću. Nije odgovorna ni za kakva kaznena djela i bila je predsjednica", kazao je.

Rekao je kako ga je jučer zvao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan te da nije razgovarao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. "Nema veze, sve što sam rekao faktografski je točno, radi se o odnosima država, a radit ćemo posao u onoj mjeri u u kojoj to predsjednik smije", pojasnio je.

Što se tiče povratka Titove biste u Ured predsjednika, o čemu se špekulira u javnosti kao jednom od prvih poteza, Milanović je rekao kako o tome uopće ne razmišlja.

Pantovčak nije muzej, hrvatskih predsjednika je bilo četvero prije mene, ovo ranije možemo ići do kralja Tomislava, kazao je.

Kad je riječ o imenovanju savjetnika, kazao je kako će se truditi da to budu najbolji, a u ovom trenutku ne zna hoće li to biti i bivši čelnik SOA-e Dragan Lozančić.

"Treba vidjeti, moj mišljenje o njemu je poznato. Međutim, on, uz to što je savjetnik potpredsjednika vlade, je i aktivan u međunarodnim institutima kao instruktor po regiji, tako da ima jednu odnosno dvije karijere. Ima prilično visoku reputaciju i pitanje je isplati li se to njemu".

Istaknuo je kako svoj ured nema namjeru razmještati po Hrvatskoj, a o svojim budućih inicijativama prethodno će se konzultirati s vladom.

"Neću ih zaskakati jer ja sam bio s one strane ograde i dobro znam kako to izgleda, kad netko igra prljavo", kazao je

Osvrnuo se i na malo glasova koje je dobio u BiH re rekao: "Kad bih ja to uzimao osobno, ne bih nikad ni išao tamo. Ja ću bez obzira na glasove i novac taj posao raditi srčano".

Milanović ne zna još kada će se održati inauguracija te dodaje kako proceduru oko toga vodi njegov tim. (Hina)