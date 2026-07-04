Prva ispovijest preživjelog skipera o sudaru kod Splita: "Znali smo da ne možemo ništa više učiniti"

Od sudara jedrilice i katamarana kod Splita u kojemu je poginulo četvero čeških državljana prošla su više od dva tjedna, a istraga još traje. Preživjeli skiper Vláďa prvi je put progovorio o tragediji.

Kako je ispričao, taj je dan na unajmljenoj jedrilici vladala opuštena atmosfera. Putnici su svirali gitaru, a oko 10 sati su isplovili prema Splitskim vratima. More je bilo mirno, a puhao je tek slab vjetar. Neposredno prije sudara za kormilom je bio Vláďin dugogodišnji prijatelj Petr, također skiper s 20 godina iskustva. Pratio je situaciju ispred broda te pomoću karte planirao rutu i vrijeme dolaska.

"Zvuk katamarana uopće se nije čuo. Stajao sam kod lijevog kormila okrenut prema Petru pa sam vidio i iza sebe i sa strane", ispričao je Vláďa.

Rekao je da je katamaran u početku bio tek mala točka na horizontu, udaljena jedan do dva kilometra. No već nakon minute približio se na oko 500 metara, pri čemu nije davao zvučne signale niti mijenjao smjer. Posljednjih 80 metara prešao je za pet sekundi.

Pomorska nesreća - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ispričao je da je pozvao je prijatelja za kormilom da pokuša izbjeći sudar, ali jedrilica nije mogla dovoljno brzo reagirati.

"Dok smo obojica gledali katamaran, činilo nam se da je naš položaj postao još gori. To je bilo možda tri sekunde kasnije, a mi smo se pomaknuli tek desetak metara. Znali smo da više ne možemo ništa učiniti", rekao je za češki portal Boatsafe.

"Kao na filmu gledao sam kako njegov plovak udara u naš brod, svega dva metra od mene, i probija ga. U tom trenutku više nisam vidio Petra. Nikada ga više nisam vidio. Niti prijateljicu Jiřinku i njezina supruga Petra. Ni poslije, ni među ostacima broda. A onda su sekunde prolazile kao u strašnom filmu."

Preživjeli su pokušavali pobjeći s jedrilice koja je tonula. Vláďa je spašavao svoju djevojku koja je ostala prikliještena između otrgnutog stola iz kokpita i olupine.

"Srećom, uspio sam je izvući. Brod je potom potpuno nestao pod vodom", rekao je.

Pomorska nesreća - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Iz mora ih je izvukla posada katamarana, a do obale ih je prevezlo policijsko plovilo. Vláďa tvrdi da su u bolnici u mokroj odjeći satima čekali detaljniji pregled, a prvi obrok dobili su tek navečer od policajaca. Slomio je četiri rebra i zadobio još nekoliko ozljeda.

Istraga i dalje traje, prvi časnik katamarana u istražnom zatvoru

Kako smo ranije pisali, istraga je i dalje u tijeku - analiziraju se podaci iz brodskih sustava, komunikacijskih uređaja te iskazi svjedoka kako bi se utvrdio točan uzrok sudara. U istragu bi se trebali uključiti i češki istražitelji.

Prvi časnik katamarana jedini je zasad kazneno procesuiran. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je prvom časniku katamarana jednomjesečni istražni zatvor zbog bojazni da bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su se u vrijeme nesreće nalazili s njim na katamaranu.

Tereti ga se da je upravljao katamaranom bez uključenog radara i sustava za alarmiranje, da nije kontinuirano motrio plovni put te da nije plovio sigurnom brzinom s obzirom na gust promet, zbog čega nije na vrijeme uočio jedrilicu i poduzeo radnje za izbjegavanje sudara.

U svojoj obrani prvi časnik odbacio je odgovornost za nesreću. Tvrdi da je poduzeo sve što je mogao kako bi izbjegao sudar te da je jedrilica prije nesreće neprestano mijenjala smjer plovidbe.