Nakon toplinskog vala stiže promjena: Stižu pljuskovi i grmljavina, evo što nas čeka

Pred nama je još jedan vruć dan. U prvom dijelu nedjelje bit će

pretežno sunčano, a poslijepodne mjestimice porast naoblake. Istočno od Hrvatske trenutačno se nalazi područje nižeg tlak zraka, dok je zapadno, iznad Pirenejskog poluotoka, tlak viši. Takav raspored u atmosferi podržava sjeverozapadno strujanje u višim slojevima te dotok vlažnijeg i nestabilnog zraka s Atlantika prema našim krajevima zbog čega je ponegdje moguća i kiša ili kratkotrajni pljusak.

Ujutro pretežno vedro i sunčano. U unutrašnjosti jutarnja temperatura između 12 i 16, u gorskim predjelima pokoji stupanj niža, od 10 do 15. Na obali i otocima najniža jutarnja temperatura između 19 i 24 stupnja, a u unutrašnjosti Istre oko 15. Vjetar uglavnom slab, a u Dalmaciji u noći i tijekom jutra jaka bura s olujnim udarima.

U središnjoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana uz više oblaka lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a može i zagrmjeti. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva.

Vrijeme sutra

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne ponegdje porast naoblake koji može pratiti i pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 30.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru pretežno sunčano. Kasnije poslijepodne porast naoblake te su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu navečer i u noći na ponedjeljak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka na Jadranu 29 do 32, a u gorju od 25 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće s temperaturom od 30 do 34 stupnja. Puhat će slaba do umjerena bura, posebice na jugu, koja će poslijepodne okretati na sjeverozapadni vjetar.

More je toplije od prosjeka za ovo doba godine, mjeri se od 23 do čak 28 Celzijevih stupnjeva. UV indeks u cijeloj zemlji visok i vrlo visok.

Sljedećih dana na kopnu promjenjivo oblačno. Uz više oblaka lokalno je moguća kiša ili poneki pljusak, posebice u ponedjeljak kad mogu biti i praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a u utorak na istoku zemlju i slab jugozapadni. Bit će uglavnom vruće u većem dijelu zemlje.

Na moru pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu je, uz više oblaka, mjestimice moguća kiša, a lokalno i pljuskovi s grmljavinom posebice u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, od utorka jugozapadni. U srijedu navečer jugozapadni vjetar okretat će na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Temperatura bez veće promjene.

Srpanj je tek počeo, a iza nas je već jedan toplinski val. I sljedeći tjedan sunčan i vruć, ali i promjenjiv uz manje varijacije temperature te kraće kišne epizode. Izglednije zatopljenje slijedi krajem tjedna kad je moguć početak i sljedećeg toplinskog vala.

Prema dostupnim podacima, iznadprosječno toplo nastavit će se i u srpnju, a moguće je i da oborina bude manje nego je uobičajeno, što će zasigurno pozdraviti svi koji su planirali odlazak na more.