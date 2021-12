Mnogi će božićne darove kupovati online, neki ih i slati svojim najmilijima koji ne žive blizu njih.

Hrvatska pošta trenutno ima oko 30 posto više posla. ''U centru u Velikoj Gorici prolaze gotovo svi paketi u Hrvatskoj, a većinom to obavljaju - roboti. Kamere detektiraju na koju adresu trebaju stići pošiljke.

Black Friday je bio, na neki način, generalna proba za božićne blagdane. Ove godine, na taj dan, Hrvatska pošta poslala je 80.000 pošiljaka'', izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

''Ako će se koristiti usluga brze dostave - paket 24, nema žurbe. Čak 97 posto pošiljaka dolazi unutar 24 sata'', pojasnio je voditelj odjela za odnose s javnošću Hrvatske pošte Krešimir Domjančić u Dnevniku Nove TV.

No, napominje Domjančić, ukoliko naručujete paket preko web trgovina koje su izvan Hrvatske, napravite to što prije kako bi pokloni stigli do Božića. ''Iz primjerice Kine i Amerike pošiljke dolaze dosta sporije nego prije korone. U EU dođu unutar par dana. Mi u najkraćem mogućem roku šaljemo pošiljke jer nemamo gdje s paketima'', pojasnio je.

Osobe koje su prije njegovale božićne čestitke, to i dalje rade, ističe Domjančič. ''Naravno, to je u padu. Već od pojave samog SMS-a. No, i sam volim primiti rukom pisanu čestitiku'', zaključio je Domjančić.

Hrvatska pošta svaki dan isporuči više od milijun pošiljaka. Manje čestitiki, a više - računa.

Cijeli razgovor možete pogledati u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



