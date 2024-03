Provjerili smo koje su trgovine otvorene ovu nedjelju

Provjerili smo radno vrijeme trgovina i šoping-centara koji ove nedjelje, 24. ožujka, neće zatvorili svoja vrata.

Spar

Ove nedjelje radit će ukupno 71 Sparovih trgovina. Najviše će ih biti otvoreno u Zagrebu, njih 17, dok će u Rijeci biti otvorene tri, u Osijeku pet, a u Splitu četiri. Neke Sparove trgovine bit će otvorene i u manjim gradovima, a na kojim adresama, provjerite na interaktivnoj karti.

Konzum

Ova će nedjelja biti radna i za zaposlenike više stotina Konzumovih trgovina, a na kojim adresama, provjerite ovdje.

Kaufland

Sve Kauflandove trgovine će 24. ožujka biti zatvorene.

Lidl

U nedjelju će biti otvorene i brojne Lidlove trgovine, a više detalja možete pronaći na stranici trgovca

Osijek:

J.J. Strossmayera 350

Rijeka:

Zamet (Petra Jurčića 2a)

Škurinje (Osječka 67a)

Split

Mejaši (Vukovarska ulica 190)

Zagreb:

Svetice (Ul. Donje Svetice 46)

Oranice (Oranički odvojak 1)

Špansko (Ljubljanska avenija br.2)

Selska (Zadarska ulica 7)

Ilica (lica br.201)

Gajnice (Huzjanova ulica br.4)

Savica (Lastovska ulica 42)

Nova Cesta (Nova cesta 7)

Lanište (Ulica Ive Robića 4)

Oreškovićeva (Oreškovićeva 3c)

Dubrava (Avenija Dubrava 33)

Dubrava (Risnjačka ulica 1 (Oporovečka))

Dubrava (Aleja javora 3)

Ostali gradovi:

Sveta Nedelja (Vojvodići 1)

Sesvete – Kobiljak (Kobiljačka cesta 54)

Sesvete (144. Brigade Hrvatske vojske 1)

Velika Gorica (Ulica kneza Ljudevita Posavskog 55)

Čakovec (Športska 7)

Varaždin (Optujska ulica br.74)

Slavonski Brod (Trg hrvatskog proljeća 9)

Studenac

Veliki broj poslovnica Studenca ove će nedjelje biti otvoren, a o kojima se točno radi, provjerite na karti.

Plodine

Što se tiče Plodina, i nedjelju će biti otvoreno više desetaka poslovnica, ali samo u kontinentalnom dijelu Hrvatske te u Rijeci i okolici. Koje točno, možete provjeriti ovdje.

City Center u Zagrebu i Splitu

Zagrebački City Center one EAST ni City Centar one WEST ove nedjelje neće raditi, ali će City Center one SPLIT biti otvoren.

Ostale trgovine i centri

Ove nedjelje neće raditi ni zagrebački Avenue Mall ni Arena Centar, ali će Mall Osijek biti otvoren.

Tower Center Rijeka neće raditi, kao ni ZTC Rijeka.

Portanova će ove nedjelje biti otvorena.