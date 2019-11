U mjesecu obilježavanja dana pada grada Vukovara Provjereno donosi priču o agoniji jedne vukovarske obitelji. Medicinska sestra i ranjeni branitelj s dvoje djece nakon pada Vukovara izašli su iz podruma bolnice, a ono što im se dogodilo u privremenom domu u Bjelovaru prati ih i danas.

Obitelj Đurić iz Vukovara za vrijeme rata mnogo je propatila, a njihove muke nastavljaju se i danas, više od 20 godina nakon rata. Sustigla ih je ovrha iz prognaničkih dana zbog ugovora u kojem se, kako tvrde, nalaze brojne nelogičnosti – od potpisa već preminule žene do pečata koji je u vrijeme navodne ovjere bio nevažeći.



"Moje jedino oružje, pred cijelom javnosti ću reći, ovo je moje jedino oružje. Kucam na sva vrata i krunica je jedino moje oružje. Pa što bude da bude s nama", kaže Ružica Đurić.



Živu glavu spašavali su 1991. U Vukovaru su bili do posljednjeg dana. Prošli su prognanstvo i preživjeli strahote rata. Jedva su dočekali da se vrate natrag u rodni grad i iznova sagrade život. No sada su, kažu, vraćeni na početak.

''I kad je mama rekla 'Ja i tata ćemo se zapaliti benzinom i kuću ne damo nikome. Ne damo opet našu kuću', to mi je bilo toliko strašno'', potresne su riječi kojima je agoniju svoje obitelji opisala Lidija Marković, kći Rajka i Ružice Đurić.

Ranjeni Branko Đurić i Ružica Đurić, medicinska sestra koja je do zadnjih dana bila u Vukovarskoj bolnici, su nakon pada grada primorani pobjeći. U Bjelovaru su se uselili u praznu kuću beogradske vlasnice koja im dozvolila besplatan boravak. Međutim, nakon njezine smrti 1993. njihov se boravak ondje zakomplicirao. Njima tada, kako navode, slijedi tužba, isključivanje telefona, prijetnje.



Uz sudski proces, Ružica u Bjelovaru ostaje do 1998. Tada se vraća u Vukovar, a dvije godine kasnije za njom dolaze djeca i suprug.



Pravomoćno su izgubili tužbu za stanarinu, a sud u objašnjenju čak navodi da su se kao prognanici time obogatili. A njihova tužba za poništenje darovnog ugovora novoj vlasnici, koja ih je pokušala istjerati iz kuće, otišla je u zastaru.



Zbog prognaničke stanarine danas su pod ovrhom. Sve je to, kažu, bez ikakvog temelja jer žena koja od njih potražuje desetke tisuća kuna, do kuće u kojoj su živjeli došla je, kažu, sumnjivim ugovorom. Zbog tog se ugovora oni sada suočavaju s ovrhom.



Cijelu priču o teškom putu vukovarske obitelji Đurić pogledajte u emisiji Provjereno u četvrtak na Novoj TV.