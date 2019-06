Za 185 potrošača u Baranji počelo je iskapčanje plina jer je otkriveno da je korišten preko ilegalnih priključaka. Potrošači pak tvrde da su prevareni tako što su Davoru Horvatu, voditelju pogona Beli Manastir platili izradu projektne dokumentacije za priključenje na plinsku mrežu. Ništa im tada nije bilo sumnjivo.

Krajem prošle godine stanovnici brojnih općina u Osječko-baranjskoj županiji odlučili su s drva prijeći na plin i prepričavaju kako im je nakon kontakta s izvođačem radova ubrzo na kućnu adresu došao Davor Horvat. „I onda smo dali tom čovjeku na ruke 1400 kuna i on je rekao da će sve srediti da ne trebamo u Beli Manastir“, rekla je za Provjereno Ivana Žitko, jedna od potrošača kojima je sada zbog svega isključen plin.

Kada su odlučili priključiti se na plin, kažu kako nisu mogli ni zamisliti da će im se na kraju dogoditi ovaj scenarij. Naime, ništa nisu radili na svoju ruku. Kažu da im cjelokupna dokumentacija nikad nije bila dostavljena. Nekima od njih donesen je i ugovor o opskrbi s HEP-om s faksimilom potpisa i imenom direktora HEP Plina iz Osijeka Damira Pećušaka.

Oni su ga, prepričavaju, ne sumnjajući ništa potpisali te su radovi krenuli bez ikakvih problema. „Platio sam sveukupno oko 11 tisuća i nešto sam ja njemu dao na ruke. Plus materijal što sam naknadno platio u firmi gdje je on to sve naručio. Ukupno više od 30 tisuća kuna. Račun nisam dobio“, rekao je za Provjereno Bela Kaić, jedan od oštećenih.

Brzo su svi nakon radova priključeni na plin. Grijali su se, koristili toplu vodu, ali sumnjivo im je postalo onda kad im računi nisu dolazili. Za Provjereno prepričavaju kako su zvali voditelja pogona i izvođače te ispitivali kada će platiti ono što troše. Oni su ih pak uvjeravali da će sve biti u redu.

Međutim, umjesto računa na kućnu adresu stigli su im djelatnici HEP-a isključiti plin tvrdeći da su priključeni ilegalno. „Odlazimo u Beli Manastir i pokazujemo ovlaštenim ljudima. No oni su rekli da su papiri nevažeći, da nisu ni čuli za nas i da uopće nismo u evidenciji“, prepričava Ivana Žitko. Iskopčane potrošače uvjeravaju da su priključci ilegalni iako oni tvrde da su ih priključili djelatnici HEP Plina.

Sada kada se za sve doznalo, kažu, nitko ne može doći do Davora Horvata. Danima se nikome ne javlja, ali uspjela ga je pronaći reporterka Provjerenog Ana Malbaša. „Slušajte, nije priča baš takva. Svatko priča svoju priču“, rekao je Davor Horvat, koji istovremeno krivnju prebacuje na izvođače. Kako je ovaj scenarij uopće moguć? Tko je kriv? Što kažu potrošači, što odgovorne osobe u HEP Plinu, a što kaže policija?

