Anamaria i Elda vlasnice su stana u središtu Splita, no u svoj stan ne mogu. Naime, onamo se uselio čovjek zbog kojeg je u posljednjih mjesec i pol više puta intervenirala policija. Odvedu ga, ali on se za nekoliko sati vrati, obije bravu, uđe u stan i nastavlja po svojem. No tu nije kraj apsurdima. Isti taj čovjek, u tom stanu nabija troškove režija koje ne plaća. Kako je to moguće? Pitanje je koje se nameće samo po sebi. Ne samo da je moguće, već se može dogoditi bilo kome. A onda ste, poput Anamarije i Elde, gotovo pa nemoćni. Jer zakoni i takvim osobama koje provale u tuđu imovinu daju prava. Apsurdistan je u ovom slučaju - preblag pojam. Priču donosi Provjereno.

Muškarac je život obitelji iz Splita pretvorio u noćnu moru. U posljednjih mjesec i pol dana devet puta policija ga je privela, a on se vratio.

"On je priveden od policije i za sat i pol policija ga je pustila i on se ponovo vratio", kaže Anamaria Malger Petrić. U stan koji je njihov, urednih papira, u vlasništvu ove obitelji već petu generaciju. A oni nemoćni.

"Ovo je baš igra živaca. Mi unutra, on vani, mi vani, on unutra", kaže Elda.

Zapetljani u gordijski čvor zvan hrvatski zakoni. U scenariju toliko nevjerojatnom, ali koji se već sutra može dogoditi i vama.

"Mislim nije mi jasno da mi u ovakvoj državi živimo, da njega štiti u svim segmentima, a nas jednostavno ne doživljavaju uopće", kaže Anton Melger Petrić, a Anamaria se pita što je potrebno da se stan vrati u ruke vlasnika.

U vlasništvu obitelji preko 130 godina

Vratimo se na početak, prije više od 130 godina. Kada je Anamarijin pradjed kupio tek izgrađenu kamenu zgradu u središtu Splita, svega nekoliko koraka od Prokorativa. Na trećem katu je stan od 103 četvorna metra.

"Bio je u posjedu mog pradjeda i nakon završetka 2. sjetskog rata u njega su useljeni stanari. To je tada bio takav običaj, protiv volje vlasnika stana. Znači nekome se rješavalo stambeno pitanje", objašnjava Anamaria.

U njemu od tada živi obitelj koja uživa status zaštićenog najmoprimca. Plaćaju režije i rentu utvrđenu zakonom i dok je tako, u stanu mogu biti dok su živi.

"2019. stanar koji je tu imao status zaštićenog najmoprimca gubi taj status ne plaćanjem najma, zajamčenog najma i režija", dodaje Anamarija koja je sa sestrom Eldom tada pokrenula ovrhu.

Dobile su riješenje o deložaciji 4. svibnja. Došle su sa sudskim izvršiteljem i policijom, a u stanu našli veliki nered i kaos, opisala je Malger Petrić.

Od zaštićenog najmoprimca ni traga ni glasa. Kako su doznale poslije, u stanu navodno nije živio već nekoliko mjeseci. Ali stan nije bio prazan.

Odbija napustiti stan

"Osoba koja je tu protuzakonito po bilo kojoj osnovi zatečena, a nije bila u nikakvim sudskim papirima i procesima, tu je nalazimo i ona odbija napustit stan", kaže Anamaria Malger Petrić.

Mučne su scene trajale neko vrijeme. Sve je bilo puno policije. Muškarac, kako nam kaže Anamarija, iz sumnjivog miljea, odbijao je napustiti stan. Policija ga je na kraju uz prisilu odvela.

"Pred sudskim izvršiteljem i policijom, bravar službeni mijenja blindo bravu, stavlja, stan se zaključava. Mi dobivamo ključeve, sestra i ja, i nitko više. I odlazimo", opisuje dalje Malger Petrić.

Ovrha je, pravno gledajući, time uspješno provedena. Stan predan u posjed vlasnicama. No njihovi problemi tu zapravo tek počinju. Jer nekoliko dana poslije, muškarac kojeg je policija odvela, opet je u stanu. Suvlasnica stana kaže da je od tada do danas osam puta provalio u stan, provalio blindo bravu i sve ostale brave koje su mijenjali.

Kako je nešto takvo uopće moguće i kako je on još uvijek na slobodi? Pitanja je reporterka Provjerenog postavila i nadležnoj policijskoj upravi.

"U odnosu na navedenog muškarca tijekom lipnja smo proveli dva istraživanja vezano uz kazneno djelo narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora, te smo kaznene prijave podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu, a u jednom slučaju smo ga priveli na općinski prekršajni sud zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija ne može puno

Rade, tvrde, sve što mogu u okviru zakona i svojih ovlasti. Da u takvim slučajevima policija ne može baš puno, reporterki emisije Provjereno Maji Medaković potvrđuje i odvjetnik Boris Makarović.

"Ja bih se mogao složiti da je zaštita te imovine u vidu ulaska, neovlaštenog ulaska u privatne stanove i kuće dosta limitirana u dijelu gdje se postupa po službenoj dužnosti", rekao je.

Kakav je to zakon koji štiti osobu, provalnika koji ulazi u nečije vlasništvo? Nabija račune za režije od desetak tisuća kuna koje ne plaća? Zbog kojih vlasnicama prijete ovrhe? I trebamo li zbog takvih zakona svi strahovati da nam netko dok smo na poslu ili putovanju uđe u dom, vikendicu, apartman?

"Ukoliko se on samo useli tada je po meni dosta teško ishoditi nekakvu policijsku i zaštitu u kaznenom postupku i slično. Tada zapravo se zaštita svodi na nekakvu inicijativu i privatne postupke u vidu onoga što sam rekao. Znači, u vidu pokretanja parničnih postupaka, dopuštene samopomoći, a sve je to jedan angažman koji pada na teret vlasnika", dodaje odvjetnik.

Drugim riječima, država vas neće baš zaštititi. Od sulude situacije u kojoj su se našli, nevjerojatnija je samo drskost njihovog neželjenog stanara.

"On je priveden od policije i za sat i pol policija ga je pustila i on se ponovo vratio, naprosto ušetao u stan kao da se vraća na svoje. Bila je moja sestra tu, između nje i ovih koji su čistili stan, ušetao je između njih sa potpunim pravo kao da mi njega ometamo u privatnom posjedu. Eto takva je bila situacija. Vrlo neugodna i on je čak nekako i zaprijetio implicitno što mi tu tražimo", kaže Anamaria.

Sve se na sličan način odigrava i pred kamerama Provjerenog. Policija izlazi na teren, deveti put. Odlaze do stana, a Anton pred zgradom i ovoga puta strpljivo čeka.

"Ako je on gore, onda će ostati sigurno 15-20 minuta, možda i pola sata. A ako nije, onda bi se morali vratit sad svaki čas", govori Anton.

Policija je obavila svoje. Odlaze, a oni i ovoga puta ostaju kratkih rukava. U svoj stan ne mogu, baš kao ni riješiti svoje egzistencijalno pitanje. Da ironija bude veća, Elda je podstanar. A Anamaria na rubu snaga.

A tamo ne smije pasti. Brine o 93-godišnjem potpuno nepokretnom ocu. Stariji sin dijete je s poremećajima iz spektra autizma, a unatrag tri godine suprug Anton zbog infarkta oba oka gotovo je u potpunosti oslijepio. Sve ovo što se događa posljednjih mjesec i pol, za nju je jednostavno previše.

"Ja ne bih rekao da on ima neko pravo, ali možda je država tu, ostaje pasivna pa u dovoljnoj mjeri ne štiti građane", kaže odvjetnik Makarović.

Nažalost, malo je toga što mogu učiniti. Rok za takozvanu dopuštenu samopomoć, zakonom predviđenu opciju za ovakve slučajeve u kojoj na svoj trošak mogu angažirati zaštitare, bravare i uz javnog bilježnika preuzeti posjed, za njih je istekao. Preostaje im da sudskim putem, podizanjem privatne tužbe pokušaju riješiti problem. Skupo plate da uđu u posjed stana čiji su vlasnici 1/1.

Cijelo to vrijeme, on ne samo da živi u njihovom stanu, nego i nabija režije. Troškove koje ne plaća, a koji ostaju njima. Iako ga u stanu policija ovoga puta nije zatekla, da su s vlasnicama bili tamo, on je znao. I nije mu se svidjelo.

"Ja bih vas zamolio da ne maltretirate i neprovaljujete. Opet kamera snima sliku i zvuk kad se već pitate", pisalo je u SMS poruci koju je poslao.

Snimila je i ovu priču, i više nego prikladnu za rubriku vjerovali ili ne. Slučajevi poput ovog ne događaju se često, ali mogu se dogoditi. Pa i vama. A tada ste, čini se, poput ove obitelji prepušteni sami sebi.

Policija intervenirala i 10. put

Po jubilarni - deseti put, jutros je ponovno reagirala policija. Priveli su muškarca iz naše priče. Vlasnici će, kao i dosad, promijeniti brave! No pitanje je do kad će biti u posjedu stana? Tko njima, ali i svima onima koji bi se mogli naći u sličnoj situaciji – može pružiti hitnu i potrebnu zaštitu? Priču ćemo nastaviti pratiti!



