Večeranja emisija Provjereno donosi priču iz Vinkovaca, točnije iz obližnjih Retkovaca. Dotrajala vodovodna mreža, kvarovi i pucanja cijevi česta su pojava na vinkovačkom području. Na teren potom izlaze radnici Vodovoda, koji od korisnika iznuđuju novac u zamjenu za manje račune. Sada je prvi put to zabilježeno, a Provjereno je u posjedu te snimke.

Naime, mladoj obitelji pukla je vodovodna cijev. Nakon što je kvar saniran, stigao je radnik vinkovačkog vodovoda i ponudio svoju metodu rješenja potencijalno visokog računa za vodu.

"Ti da pišeš žalbu, to ti je oko tri pol hiljade kuna, oni ti mogu skinuti tisuću, a dvije i pol mjesečno da plaćaš, sad ću ja bubnut 350 kuna dug plus normalnu ratu. A mogu ti ja dati svoju metodu, daš meni tisuću kuna i riješeno sve. Dobro meni, dobro tebi", ponudio je radnik Vinkovačkog vodovoda Stanku Miličeviću, sugovorniku iz priloga. No Miličević novac nije imao, a i da je imao, kaže, ne bi mu ga dao. Zaposlenik Vodovoda bio je uporan.

"Ja mogu to zavlačit dok mali ne očita i neke stvari. Ja sam jutros uzeo od šefa sa stola, on ni ne zna, eto, toliko ti mi možemo izaći u susret", nastavlja i dodaje: "Nisam ti samo ja, ima njih više, svako bi svoj dio, sve ti je to jasno."

Cijeli razgovor Miličević je snimio te ga pokazao poslovođi na kojeg ga je uputio dotični zaposlenik, a prethodno mu je u komunikaciji SMS-ovima poslovođa priznao kako je sa svime upoznat.

"Pokazao sam mu snimku i čovjek nije mogao vjerovati što vidi. Pravnik je isto tako predložio da je sve na meni, bilo što da pokrenem, privatnu tužbu protiv njega, bilo kakav proces, da će on odmah dobiti otkaz", priča Miličević.

Međutim, tada dolazi do obrata. Od žrtve postaje krivac. Prijavljen je zato što je navodno prijetio da će snimku objaviti u medijima.

"Ta ista dobro organizirana ekipa koja je od mene pokušala iznuditi novac okrenula je priču na svoju stranu i mene prijavila policiji da sam ja htio iznuditi novac, odnosno da sam primio tisuću kuna", dodaje.

Reporter Provjerenog Ivan Čorkalo odgovore na pitanja o tome što se događa na terenu te je odgovore na pitanja znaju li za traženje mita potražio u samom poduzeću, no iz Vinkovačkog vodovoda nisu htjeli pred kameru, već su tek u pisanom odgovoru poručili da je protiv njihova zaposlenika u tijeku disciplinski postupak.

U telefonskom razgovoru prozvani poslovođa svoj SMS opravdao je krivim kontekstom. Nakon što je Ivan Čorkalo direktora vodovoda Ivana Rimca suočio s detaljima za koje očito nije znao, pristao je na razgovor, pogledao snimku i priznao da ovo nije izolirani slučaj te da radnik u tome nije sam.

O kakvu je incidentu riječ te što su sve sugovornici kazali reporteru Provjerenog, doznajte u večerašnjoj emisiji na Novoj TV!