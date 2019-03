Nije bilo lako pronaći žene koje će prkosno i hrabro pred kamere stati u najranjivijem izdanju, razodjenuti se i pokazati grudi. Njih tri – Ljiljana, Nada i Ana – upravo su to učinile kako kako bi osnažile druge oboljele, kako bi dokazale da ženstvenost ne može odrezati niti jedan kirurški nož, kako bi pokazale svijetu dokaze svoje mukotrpne borbe za život.

Svakoga dana u Hrvatskoj od raka dojke oboli gotovo sedam žena, od koje tri umru. Nerijetko, više od same borbe s bolešću, bole predrasude, stigma i pogledi. Sve to na svojoj su koži osjetile Ljiljana, Nada i Ana.

Radi se o ženama koje rak dojke pobijedile i po nekoliko puta te dobro znaju kako je to kada se na njih gleda s gađenjem ili reagira okretanjem glave. Baš su zato stale pred kamere Provjerenog i ponosno pokazale svoje ožiljke.

Tri žene koje vode hrabru borbu protiv istog neprijatelja

Ljiljana Pranjić ima 52 godine, a s rakom živi 18 i pol godina.

"Bezbroj puta sam imala operacije. Neke su bile u punoj anesteziji, neke u lokalnoj, ali sam pet puta pobijedila rak", ispričala je. "Ja sam najsretnija žena u Hrvatskoj", dodala je i nasmijala se.

Sreća i zahvalnost posljednje su što je danas 46-godišnja Ana Crnoja mogla zamisliti kada joj je dijasticiran rak dojke. I njoj je, kaže, u trenu zaustavljen život. Rak joj je dijagnosticiran s 33 godine, kada je njezin najmlađi sin Lovro imao tek tri godine.

Nada Đurinec, kojoj je danas 60 godina, iza sebe već ima mastektomiju, kemoterapiju i zračenja. Doktori su joj, kažem, "rekli da je najpametnije odrezati dojku da se ne bi slučajno vratilo".

Ljiljana, Ana i Nada tri su žene koje vode hrabru borbu protiv istog neprijatelja – karcinoma dojke. Bolest je to od koje u Hrvatskoj svake godine oboli 2500 žena, a svaki dan umru tri. One koje ostanu, osim s rakom, bore se i s predrasudama.

"Taj sram: 'Što će ljudi reći?' Puno žena ne želi pričati o tome, puno žena misli da su manje vrijede zbog toga", rekla je Nada.

Usprkos teškoj bolesti, te su tri žene sretne jer im je rak izgradio samopouzdanje i dao snagu da se skinu pred kamerama Provjerenog, da pokažu svoje ožiljke, da sruše predrasude. Naime, ekipa Provjerenog organizirala im je šminku i frizuru, unajmila studio i dogovorila fotografkinju.

"Iskreno, malo me bilo strah, ali mislim da to je ona kreativa koja mene vodi u ovom poslu. Bilo me strah kako ću ja to izvući iz njih jer nikad nisam fotografirala ništa slično. Uvijek fotografiram sretne trenutke. I ovo su sretni trenuci, ali je ovo neki drugi tip fotografije", ispričala je fotografkinja Rajna Raguž.

"Ja sam žena bez dojki, ali ja sam i dalje žena"

Živjeti u trenutku, ispričala je Nada, jedna je od prvih lekcija koju ju je rak naučio. I prije su ptice pjevale, ali ona ih jednostavno nije čula. Nije uživala u sitnicama, nije bila dovoljno hrabra. Pokazati svoje ožiljke, razgolititi prazninu na grudima, za Nadu nije hrabrost.

"To je sve život. Ja nemam s tim problema, vjerovali vi ili ne", rekla je.

U udruzi "Sve za nju" danima su među svojim "fajtericama", kako ih zovu, bezuspješno tražili one koje bi bile dovoljno hrabre razodjenuti se pred kamerama Provjerenog. Čak i kad bi neke od njih pristale, pritisak obitelji i okoline nerijetko bi doveo do toga da na kraju odustanu.

"Dođe trenutak kad morate prihvatiti sebe onakvi kakvi jeste. Ja jesam, ja sam žena bez dojki, ali ja sam i dalje žena, majka, supruga, i sretna sam s time", rekla je Ana.

Teško joj je, dodaje, kada drugi to ne vide, kada vide samo njezine rezove, tijelo otečeno zbog zadržavanja limfe. Posljedice su to nekoliko operacija u posljednjih 12 godina i razlog zbog kojeg se u posljednja dva tjedna udebljala 12 kilograma.

"Ne znam, ne razumijem. Ja nikad nisam gledala ljude tako i tako ih ne mogu shvatiti. Mislim da se boje svega što je drugačije i što podsjeća na bolest", rekla je.

I Ljiljana kaže da ju je rak promijenio, i to čak pet puta kroz pet teških borbi i pet velikih pobjeda. Prije 18 godina, tvrdi, sigurno ne bi bila spremna skinuti se za kamere.

"Definitivno me zamaralo što drugi misle o meni. Bilo mi je strašno, dapače, bilo mi je važnije što drugi misle o meni nego što ja sama o sebi mislim", ispričala je. "Jako nam je važan izgled, pod takvim smo društvenim pritiskom da izgledamo dobro. Ja nisam nikada bila zadovoljna svojim izgledom."

Danas joj smetaju predrasude, okretanje glave, stigma koju na svojim leđima uz teret bolesti nose mnoge žene operirane od raka dojke.

"Ja se nadam da je ovo hrabrost. Možda ima i ludosti u tome, ali mislim da je to poruka svima da imamo pravo izgledati onako kako izgledamo. Znam da će me neki osuditi, ali mi je svejedno. Zbog onih kojima će to biti važno, zbog toga ja to radim", rekla je Ljiljana.

"Upoznala sam žene koje se nikad nisu pogledala u ogledalo i vidjele svoj ožiljak"

Svoje ožiljke s osmijehom na licu nosi i Nada. Njezini su ožiljci već punoljetni, a njezina energija zarazna.

"Ako dobiješ karcinom i odstrane ti dojku, ako imaš ne znam kakve terapije, čovjek može biti živ, može živjeti dalje", rekla je.

Danas je bolja, mirnija i zadovoljnija nego ikada prije. Svojoj se bolesti nasmijala u lice. Iz bitke koju u životu nitko ne bira, Nada je izašla kao pobjednica.

Ana kaže da joj nije trebala hrabrost da stane pred kamere Provjerenog.

"Upoznala sam žene koje se nikad nisu pogledala u ogledalo i vidjele svoj ožiljak. Ako bilo kome maknem taj strah, ja mislim da je moja misija uspjela", rekla je.

One su ekipi Provjerenog poklonile povjerenje i dale dio sebe koji zapravo nemaju. Učinile su to da osnaže druge žene, one koje sada vode najteže bitke, čija nada curi kroz igle kemoterapije.

"Vrlo je važno da netko vidi da ja nemam dojku i da to nije nešto loše, da je to vrlo dobro. Ne dobro u smislu da je netko bolestan, nego da smo i mi koji nemamo dojku lijepi", rekla je Ana.

Hrabrost i snaga često žive tamo gdje ih najmanje očekujete. Izrastu na mjestu gdje bolest nagriza strahom, a kirurški nož odreže komad vaše ženstvenosti. Na tom mjestu, kaže Ana, s vremenom nikne najljepši spomenik životu i pobjedi.

"On je kao orden hrabrosti za sve što sam prošla. Imala sam šest drenova u jednom trenutku, od čega potječu ti ožiljci, te rupice. Mislim da je svaka jedan novi znak pobjede nad onim što sam proživljavala", ispričala je.

