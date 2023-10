Skandalozno! Suradnica Ureda za socijalnu skrb ocu u postupku otkrivala informacije i savjetovala kako do skrbništva

Riječ je o voditeljici mjere nadzora, osobi koja ima ključnu ulogu u pružanju preporuka Uredu za socijalnu skrb, kao i sudu koji donosi odluke o skrbništvu, a koja bi trebala biti neutralna prema obje strane u postupku.



Donosimo transkript dijela snimke:

Voditeljica: "Onda ćemo mi kao Centar, jel tako, napisati svoju suglasnost, da se mi sa time slažemo. I to bi bilo onda to… Vi joj kažete ovako ****, slušaj me, ako ne budeš to napravila, klinci idu u dom. I to je to, pa sad biraj."

Otac: "Na neki način onda je kao ucjenjujem?"

Voditeljica: "A čekajte malo tata, to vam je tako… Probajte tata, ja vam samo kažem kakvo je stanje stvari, što su meni rekli iz Centra."

Da situacija bude još nevjerojatnija, protiv oca, s kojim voditeljica mjere nadzora srdačno razgovara i preuzima ulogu njegova savjetnika, u tijeku je 13 kaznenih postupaka, a posljednja optužnica na riječkom sudu zaprimljena je 23. siječnja 2021. Kaznenu je prijavu protiv njega podignuo i sam Ured za socijalnu skrb.

Na adresu Provjerenog stiglo je još svjedočanstava žena koje su imale vrlo slično iskustvo s istom osobom. Provjereno donosi i njihove priče, kao i transkript poruka koje je jednoj žena slao njezin partner, a u kojima priznaje kako podmićuje kako bi dobio skrbništvo. Priču Barbare Majstorović Ivezić pratite večeras na Novoj TV.