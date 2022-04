Nakon dvije godine, dosta im je navlačenja s putničkom agencijom. Toliko dugo dobivaju izgovore, dok istovremeno vlasnik agencije tijekom pandemije prima potpore, zajmove na račun korone. No kada ga kupci pitaju da im vrati njihov novac - kaže nema sad, bit će, dogodit će se. U Ministarstvu turizma bilo je takvih slučajeva na stotine tijekom pandemije, sjetite se samo maturalnih putovanja.

Državni inspektorat je ispisao 41 prekršajni postupak. No tvrde, velika većina agencija ipak je svojim kupcima vratila novac. I sad probleme imaju s nekoliko njih. Redakciji Provjerenog javila se grupa od stotinu ljudi koji su kupili putničke aranžmane za koncerte. I pukao im je film, kazneno su prijavili vlasnika agencije. Jer, nije im pomoglo ni osiguranje, ni zakon da ih zaštiti kao kupce, i dvije godine vlasniku pušu pod rep.

"Di su pare", bio bi najtočniji opis ove priče. I to je naziv Facebook grupe u kojoj gotovo stotinu građana dijeli informacije o tvrtki koja im je dužna novac. Jedan od oštećenih, Roland Šalinović, navodi da je riječ o iznosu od 82.576 kuna. I to samo za 31 osobu od njih gotovo stotinu koliko ih je u grupi. Naime, njih 31 je podnijelo kaznenu prijavu protiv vlasnika agencije. Željka Stella Lučev, oštećenica, priznaje kako se uistinu naljutila nakon konstantnog ignoriranja, odnosno laži.

Na stotine tisuća građana zbog pandemije nije išlo na dogovorena putovanja, koncerte, djeca na maturalce. Putničke agencije našle su se u nezavidnom položaju, jer putovanja nije bilo. I to je sve jasno… ali u dvije godine neke se nisu udostojile napraviti ono što bi po zakonu trebale. Vratiti građanima novac.

Tomica Drvar Trtinjak, vlasnik putničke agencije, kaže kako ljudima trenutno ništa ne može dati. Riječi su to čovjeka koji je novac uzeo. I ne vraća ga. Ali treba znati da, nije ni jednog putničkoj agenciji bilo lako. Neke su čak otišle u stečaj, vlasnici otvorili nove, a kupci izvisili. No najveći broj njih je opstao i kupcima vratio uplaćen novac za nerealizirana putovanja.

Monika Udovičić iz Ministarstva turizma kaže kako se radi samo o nekoliko agencija radi koje nisu ostvarile uplaćena sredstva. Naši sugovornici trebali su ići u provod, na put i željeni koncert, nekima su to bili pokloni za djecu, ispunjavanje želja. Željka pak ne ide ni na ljetovanja ni na skijanja, njoj su koncerti strast. U 2019. je uplatila aranžmane za dva koncerta.

Željka Stella Lučev, ostala je bez iznosa za dva koncerta.

"Shvatit ćete kad kažem da se radi o 7000 kuna i to je za jednu osobu jako puno", ističe. Drugima je pak dužan u rasponu od tisuću i pol kuna do tri i pol. I svi su, govore nam, imali razumijevanja za situaciju i poziciju u kojoj se agencija našla. Stalno su im govorili da će biti koncerata kad se smiri situacija. Marina Babić, oštećenica, naglašava kako odgovor ne bi dobila po mjesec, dva, tri...

Država je omogućila putničkim agencijama da izdaju vaučere za neka druga putovanja u budućnosti kako bi kompenzirali uplaćene aranžmane, naravno ukoliko kupac pristane. Ukoliko ne, s obzirom na situaciju i nesolventnost agencija da iste mogu vratiti novac 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

Na kraju je došlo do te famozne nagodbe i dopisa u kojem stoji da kupac pristaje na nagodbu da će povrat dobiti za 12 mjeseci i to tako da mora kupiti nove aranžmane i to njih čak pet! Građani su zgroženi. U svemu ima još bizarniji uvjet: da o svemu tome šute.. Bez objava na društvenim mrežama, prijava inspektoratu. Jer bi pazite - mogli naštetiti poslovanju agencije. Iste one koja im ne vraća novac. Kako izgleda borba oštećenih građana za svoj novac, pogledajte u prilogu Provjerenog.

