General Ante Gotovina zasigurno je najpoznatiji Hrvat legionar. Osim na ratištima, Gotovina je bio u vojarni Raffali na Korzici. Baš se tamo obučavaju najelitniji pripadnici – padobranci. Dobili smo dozvolu da snimimo kako izgleda jedan od najrigoroznijih treninga Legije stranaca.

Njihov dan počinje po mrklom mraku. U pet ujutro dižu zastavu. Do kraja dana skakat će u hladnu rijeku, preplivavati more u punoj opremi, skakati s padobranom, pucati, vježbati i još jednom skočiti u hladnu rijeku.

Legija stranaca oduvijek je bila mistična, poznata po tome što je primala razne nacije da se bore pod francuskom zastavom. Kroz povijest ju je pratila reputacija utočišta za kriminalce koji bi u Legiji dobili novi identitet i novi život.

Legija stranaca - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Danas o tome nerado govore i tvrde da se štošta promijenilo. Više ne primaju ljude koji imaju problema sa zakonom, ali i dalje je za većinu ostala svojevrsno utočište.

"U legiju stranaca ljudi dolaze iz tri razloga: financijskog, iz neke avanture ili bježe od nečega", rekao nam je Legionar br. 1, kojeg ćemo tako nazvati jer oni ne otkrivaju svoja imena.

"Što se tiče financijskih razloga, vojska je napravljena za to. Ljudi su došli da si naprave kuću doma, u Zanzibaru. Avantura – ljudi su gledali previše Rambo filmova i hoće biti Rambo, hoće se dokazati, a neki jednostavno bježe od nečega, od propale ljubavi, od propalog kredita, žene djece", dodao je.

Legija prima samo 13 posto prijavljenih

Dobili smo dozvolu snimiti obuku za najelitniju postrojbu – padobrance. Obuka se odvija na Korzici i traje 21 dan.

"Padobranci su u svakoj vojsci elitni dio vojske. Padobranac sa svakim operacionim skokom ili za vrijeme treninga riskira svoje zdravlje, riskira da se polomi ili riskira svoj život. Znači, svaki legionar koji je padobranac to riskira svakodnevno. Čovjek koji je spreman to dati i riskirati svakodnevno je u svakom slučaju drugačiji od onog koji nije", rekao je Legionar br. 2.

Legija stranaca - 8 (Foto: DNEVNIK.hr)

Svake godine se deseci tisuća muškaraca prijavljuju u Legiju stranaca, a primi ih se samo 13 posto. Prijaviti se mogu čak i maloljetnici pod uvjetom da imaju 17 godina i šest mjeseci i službeno ovjeren pristanak roditelja. Stariji od 39 godina i šest mjeseci ne mogu biti primljeni.

"Mladi čovjek koji dođe u Legiju mora biti spreman dati 150 posto od samog sebe. Mora biti spreman dati krv, znoj i patnju, a nakon toga eventualno pobrati nešto što daje zadovoljstvo", rekao je Legionar br. 2.

Nakon potpisivanja petogodišnjeg ugovora, osnovna obuka traje četiri mjeseca. Ako su potencijal za padobrance, vojnici će trenirati od jutra do mraka. Obuka je, osim fizički, i psihički najzahtjevnija. Spava se maksimalno pet sati dnevno, živi u šatoru, a najveći neprijatelj su vremenske nepogode.

Legija stranaca - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Plivaju sa svom opremom, s puškama. Moraju naučiti neprimjetno skidati opremu i cijelu je složiti. Svaki, ali baš svaki dan su u vodi, bilo u moru ili u rijeci.

"Najteži dio ove obuke je hladnoća jer stalno ulazimo i izlazimo iz vode. Voda u rijeci dolazi ravno iz planine, a gore ima snijega pa je nevjerojatno ledena. I još jedan dio koji ide na živce je pijesak jer imamo pijeska posvuda", rekao je Legionar br. 3.

"Nema nacionalnosti, pogotovo između Hrvata i Srba"

Učenje francuskog je obvezno jer se samo francuski govori. Njihove je slogan "Legia patria nostra", odnosno "Legija je naša domovina".

"Ovdje među nama nema nacije, nema nacionalnosti, pogotovo između Hrvata i Srba. Svi smo isti, svi smo legionari. Jednom kad si legionar, uvijek si legionar i ne postoji pitanje koje si nacije, koje si nacionalnosti", rekao je Legionar br. 4.

Legija stranaca - 6 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Posebnost Legije je ta što se stranac ne mora odreći korijena i nacionalnosti, ali to nestaje za dobrobit kolega koji su s nama na obuci ili na zadatku. Dakle, nacionalnost brzo nestaje radi zajedništva", rekao je Legionar br. 5.

Svi su isti i svi su u istom paklu jer dril, između ostalog, vojnike uči da ne postavljaju pitanja i ne predlažu ništa. Njihovo mišljenje nije bitno.

"Svima nam je isto. Svi smo zajedno. Onda ne može biti meni puno teže nego ostalima. Svi smo zajedno kad je teško i onda teško postane lagano", rekao je Legionar br. 2.

Neki od njih godinama su ovdje i obučavaju druge. O sebi nevoljko govore i prilično su šturi na riječima. Izolirani su od vanjskog svijeta kako bi se usredotočili jedni na druge jer to im jednog dana u borbi može spasiti glavu.

"Ovaj dril se sastoji od toga da ekipa je došla na plažu. Plaža je izviđena i sada se ekipa presvlači. Jedna ekipa čuva plažu, a druga ekipa se počela presvlačiti. Skida se iz neoprena u vojnu odoru kako bi bila spremna za novu misiju na zemlji", opisao je Legionar br. 1 vojnu vježbu.

Legija stranaca - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Sve to moraju obaviti neprimjetno i u zadanom vremenu. U toku tri tjedna, koliko traje obuka za padobranca, jedino vrijeme kad zapravo imaju malo mira je za ručak. Ručak traje 10 minuta, a često je nedovoljno za najesti se i obaviti nuždu. To je također dio drila.

"Ne trebate imat bicepse i tricepse. Nije ovo neka igrica. Ne trebamo mi neke Rambo vojnike, ovdje trebaju ljudi s moralnom", rekao je Legionar br. 1.

Ovdje zapravo nitko nema nikakva prava, već samo dužnosti. Primjerice, mogu ići na godišnji odmor u svoju zemlju ili neku drugu, ali moraju dobiti odobrenje nadređenog. Mogu se vjenčati, ali moraju imati odobrenje nadređenog. I u tim slučajevima moraju se služiti vlastitim identitetom.

Jedini način odlaska je u vozilu hitne

Početna plaća je oko 1300 eura, a s napredovanjem se dobivaju dodaci.

"Odlučio sam se za Legiju kad sam birao regimentu u kojoj ću služiti. Tada mi se činilo, a i potvrdilo mi se, da je ovo najbolje mjesto za bogato iskustvo, da ovdje nisu samo riječi nego i djela. I dosad nisam požalio", rekao je Legionar br. 5.

Iz aviona skaču i to po nekoliko puta. Sve to rade dok im je koža još smežurana od hladne rijeke. Skaču iznad mora i kopna. Različiti su to uvjeti u kojima nema mjesta za pogreške, zbog čega su i predavanja važan dio obuke.

"Legija je trenutačno prisutna u mnogim svjetskim sukobima. Jedna je posebnost to što smo prisutni u prekomorskim područjima, u Francuskoj Gvajani i na Mayotteu", rekao je Legionar br. 5.

Legija stranaca - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

Lajt motiv ove obuke je da nema dezerterstva, nema odustajanja. Jedini način odlaska je u vozilu hitne. Međutim, mnogi od njih neće dobiti značku padobranca jer jednostavno neće imati dovoljno dobre rezultate. Oni koji pak uspiju neće se dovijeka baviti time.

"Životni vijek u jednoj postrojbi je jako mali. Nismo ovdje zbog ljudi. Ovdje smo zbog misije", rekao je Legionar br. 1.

Isti taj ustroj je ono što je ovu vojsku održalo 188 godina. Moto je borba do smrti i to im se usađuje od prvog dana obuke. Legija se nikada ne predaje.

"Profesionalizam i vojska. Branimo vrijednosti zapadnog načina života i u to vjerujem i to je ono za što sam spreman dat život", rekao je Legionar br. 2.

Legija stranaca - 9 (Foto: DNEVNIK.hr)

Mirovinu legionari mogu dobiti nakon 17,5 godina služenja. Legionar br. 5 je ovdje 18 godina i podučava novake. On im zagorčava život kako bi naučili što to znači rat jer tamo će sigurno završiti. O sebi ne želi govoriti pa nam tako nije ni otkrio što ga je privuklo u Legiju stranaca.

Sve oko Legije je obavijeno velom tajne pa je i dalje ostala svojevrsna mitska vojska. Dovoljno je intrigantna da privuče zaljubljenike u vojnički način života ili pak očajnike koji nemaju drugog izlaza. Koji god bio razlog, tamo brzo zaborave na njega, jer nema individualaca, jedinke, iznimke. Oni su svi jedno – braća.

