Što kada kći kaže da se ne osjeća kao djevojčica ili sin kao dječak? Upravo se to dogodilo roditeljima koji su svoje iskustvo odlučili provjeriti ekipi Provjerenog.

Mislili su da se to događa negdje drugdje, a dogodilo se njima. Nakon dugotrajnog procesa njihovoj je djeci utvrđena rodna disforija, stanje trajnog stresa zbog osjećaja nepoklapanja rodnog identiteta i spola pripisanog pri rođenju.

''15 godina ja sam živjela s mišlju da imam kćer. Međutim, on to nije. On je takav rođen, samo što mi to nismo znali'', govori za Provjereno jedna majka.

U posljednjih sedam godina čak je 102-oje djece došlo u ambulantu kliničke dječje psihologinje s upitom da su transrodni ili nekomforni. Kakav je protokol prilikom utvrđivanja rodne disforije? Ima li takvih slučajeva sve više ili se o njima samo slobodnije govori? Pogledajte u Provjerenom večeras u 22:45 na Novoj TV!