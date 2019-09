Kada je otvorila vrata svog stana u pratnji susjede, Nevenka Bos skoro se onesvijestila. Lijepo uređen novi stan koji je iznajmila na prvi pogled ugodnoj ženi, pretvorio se u leglo izmeta, prljavštine i nereda. Stanodavka je dio stvari ukrala, dio zapalila, ostavila neplaćene račune i stan prekriven smećem i fekalijama. Nakon što je kći sve objavila na Facebooku, počeli su se javljati i drugi najmodavci čije stanove je uništila ista žena.

Da s njezinom podstanarkom nešto smrdi, Nevenka Bos shvatila je prekasno. Nakon tjedana izgovora i zavlačenja oko dokumenata, došla je pred stan, otvorila vrata i ugledala neviđen nered.

"Niste mogli stati. Naišli su neki susjedi i rekli su da su me htjeli zvati jer je strašno smrdilo. Čak su na hodnik stavili neki miris da malo osvježi hodnik", rekla je Nevenka.

Psećeg izmeta je bilo u svakoj prostoriji, a od smrada se okretao želudac. Posvuda su bili ostaci hrane i pseće dlake. Ukratko, pravi set za horor film sa scenom koja je postavljena u njezinu stanu.

"S tim psima je u stanu živjela i spavala. Susjedi su nju viđali, ali ne i njezine pse", objasnila je Nevenka.

Kristian Došen i Nevenka Bos (Foto: Dnevnik.hr)

U stanu je ostavila hrpu smeća i izlučevina, ali nije pobjegla praznih ruku. Nakon što se malo pribrala od šoka, Nevenka je shvatila da su police prazne.

"Ona je ukrala televizor, uzela je liniju. Nema vage, miksera. Uzela je te neke sitnije stvari koje je mogla nositi i nije vratila ključeve", ispričala je Nevenka.

Ona je podstanarka kojoj ne želite dati ključ u ruke, no desetak najmodavaca već je to učinilo. A Nevenkin je tek jedan od stanova u kojem je ostavila traga.

Po smradu se još uvijek može naslutiti u kakvom je stanju stan bio

U Nevenkin stan došli smo kad je poprimio stare obrise. Prozori su mogli biti otvoreni, no tu i tamo iz nekog se kutka može naslutiti kakva je to katastrofa bila.

Još prije dvije godine u medijima su objavljivani izvještaji o katastrofi koju je iza sebe ostavila podstanarka iz pakla. U Nevenkinom stanu mogli su se opet vidjeti isti prizori: hrpa smeća, izmeta, nered i velika šteta.

Nered koji je u stanu Nevenke Bos ostavila njezina bivša podstanarka (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Na društvenim mrežama javili su se bivši najmodavci. Iako nisu htjeli stati pred naše kamere, iz razgovora s njima jasno je da je riječ o istoj osobi koja ovo bez posljedica radi već godinama. Sve kreće s navodno izgubljenom osobnom iskaznicom.

"Rekla sam da mi pošalje svoj OIB i osobnu. Odgovorila je da će ju naći. Nakon mjesec dana došla sam u stan da mi da podatke, a ona je rekla da ne može, da je bolesna. Sve su to bili izgovori da ne dođem u stan", ispričala je Nevenka.

U dobroj vjeri čekala je OIB, no tjedni su prolazili, a izgovori se množili: "Uzela sam stan samo zato da imam mir i da me nitko ne smeta i da nemam pritisak oko dolaska, a vi to uporno radite", stoji u SMS poruci koju je Nevenki poslala podstanarka.

Policija podstanarki ne može ništa i ostaje samo opcija privatne tužbe

Nakon svega, podstanarka je Nevenku optužila za krađu: "Da sam joj njoj ulazila u stan, da sam ju pokrala."

Smije se, kaže, jer ne može vjerovati da joj se to dogodilo. No, pitanje je što osim temeljitog ribanja uopće može napraviti. Policija je u stanu bila i fotografirala je nered. Međutim, osim izraza žaljenja, u ovom slučaju, čini se, neće biti ništa jer nije došlo do nepovratnog uništenja imovine.

Nered koji je u stanu Nevenke Bos ostavila njezina bivša podstanarka (Foto: Dnevnik.hr) - 3

"Tada ne postoje elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti već se eventualno radi o kršenju ugovora, ukoliko je sklopljen, između najmoprimca i najmodavca u okviru građansko pravne parnice", stoji u izjavi Policijske uprave zagrebačke.

"Rekli da će ju pokušati naći, ali i da oni nemaju nikakve ovlasti za bilo što, da bih ju ja morala privatno tužiti", ispričala je Nevenka.

Dakle, osoba koja već godinama ordinira po dobro sređenim stanovima u najmu vjerojatno nastavlja dalje. No, kako šteta nije nepovratna i male je vrijednosti, progona po službenoj dužnosti nema.

"Generalno je moguće to promatrati kao produljeno kazneno djelo ako se radi o osobi kojoj je to nekakav način ponašanja. Svakako je generalni pristup da se može govoriti o osnovanoj sumnji da netko to čini svjesno i namjerno", objasnio je odvjetnik Milko Križanović.

Odvjetnik Milko Križanović (Foto: Dnevnik.hr)

U novim izmjenama Zakona o najmu stanova propisano je pravo najmodavca da dođe u kontrolu.

"Ovaj naš zakon je čak i malo predetaljan. On je popisao što sve točno mora sadržavati ugovor o najmu stana. To nije bilo potrebno", rekao je Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Od zapisnika o stanju stana prilikom useljenja, preko mogućnosti ovrhe nad pokretninama podstanara, do prijave Poreznoj upravi i boravišta policiji. Sve je to propisano, no koliko se u Hrvatskoj primjenjuje? Primjenjivanje je uglavnom iznimka, no teško je išta dokazati. U slučaju da postoji pravilan ugovor, prva instanca je sud.

"Obratiti se sudu u izvanparničnom postupku, tražiti osiguranje dokaza gdje će sud po sudskom nalogu uputiti sudskog vještaka", rekao je Križanović.

"Šest vreća smeća iz stana od 36 kvadrata"

Jedna štikla i sunčane naočale sve je što je ostalo od moderne Pepeljuge koja je živjela u Nevenkinom stanu. Naravno, ako se ne računa sav otpad koji je morao van.

"Šest vreća iz tog stana u 36 kvadrata. Šest vreća smeća. Sve posteljine i deke su bile popišane. To su valjda bila dva velika psa. Nisu te životinje krive, one su za žaliti jer ih netko u takvim uvjetima ostavlja, zatvorene u tako malom prostoru", rekla je Nevenka.

Nevenka Bos (Foto: Dnevnik.hr)

Zanemarivanje životinja, krađa, serijska destrukcija stanova, i tko zna što se još stavlja na teret dami kojoj zasad ni policija ne može ući u trag.

"Ta je žena stvarno za žaliti. Njoj bi trebao netko pomoći jer to nijedan normalan čovjek ne može. A najveći štos je to što, kad vi pričate s njom, ona je vrlo ugodna žena", ispričala je Nevenka.

Stanarinu je plaćala, ali režije nije. Govorila je da radi na fakultetu, da je stalno bolesna, da je izgubila osobnu. Sve to bile su laži, ali sustav očito u ovakvim slučajevima ne može puno. Preostaje samo sklopiti ispravan ugovor i nadati se da prizor kakav je dočekao Nevenku neće dočekati vas.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr